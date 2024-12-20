Юрий Каминский: «IBU – одна из федераций, которые не желают видеть россиян на международных стартах. Считают, что и без нас у них все хорошо»
Каминский заявил, что IBU не желает видеть россиян на международных стартах.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.
«В первую очередь хотел бы сказать, что российские и белорусские биатлонисты будут претендовать на медали во всех дисциплинах олимпийской программы. Наверное, с этих позиций МОК и спонсоры были бы заинтересованы в нашем участии.
Вопрос в том, как отреагируют политические и околополитические круги на такое решение. Возобладает ли здравый смысл над эмоциями. На сегодняшний день IBU – одна из федераций, которые не желают видеть нас на международных стартах. Видимо, считают, что и без нас у них все хорошо», – сказал тренер российских биатлонистов Юрий Каминский.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
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