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Юрий Каминский: «IBU – одна из федераций, которые не желают видеть россиян на международных стартах. Считают, что и без нас у них все хорошо»

Каминский заявил, что IBU не желает видеть россиян на международных стартах.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.

«В первую очередь хотел бы сказать, что российские и белорусские биатлонисты будут претендовать на медали во всех дисциплинах олимпийской программы. Наверное, с этих позиций МОК и спонсоры были бы заинтересованы в нашем участии.

Вопрос в том, как отреагируют политические и околополитические круги на такое решение. Возобладает ли здравый смысл над эмоциями. На сегодняшний день IBU – одна из федераций, которые не желают видеть нас на международных стартах. Видимо, считают, что и без нас у них все хорошо», – сказал тренер российских биатлонистов Юрий Каминский.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
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