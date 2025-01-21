IBU: «Статус российских и белорусских биатлонистов не меняется. Заявления других федераций никак не влияют на нас»

IBU не рассматривает допуск российских и белорусских биатлонистов на турниры.

Об этом сообщил пресс-атташе Международного союза биатлонистов (IBU ) Кристиан Винклер, чьи слова приводит «ВсеПроСпорт».

Ранее глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск россиян к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе.

«Статус российских и белорусских биатлонистов не меняется с конгресса IBU в 2022 году, на котором было принято решение об их отстранении. Заявления других федераций никак не влияют на нас», – сказал Винклер.

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