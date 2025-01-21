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Пройс, Гротиан, Наврат, Штрелов, Ритмюллер вошли в состав сборной Германии на этап Кубка в Антхольце

Стал известен состав сборной Германии на этап Кубка мира по биатлону в Антхольце.

Гонки пройдут с 23 по 26 января.

Сборная Германии

Женщины

Селина Гротиан

Франциска Пройс

Стефани Шерер

София Шнайдер

Мужчины

Филипп Хорн

Йоханнес Кюн

Филипп Наврат

Роман Реес

Данило Ритмюллер

Юстус Штрелов

Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Ассоциация лыжных видов спорта Германии
Антхольц
logoКубок мира по биатлону
logoСелина Гротиан
logoЙоханнес Кюн
logoЮстус Штрелов
logoФилипп Хорн
logoРоман Реес
logoсборная Германии жен
logoсборная Германии
Стефани Шерер
logoФранциска Пройс
logoДанило Ритмюллер
logoСофия Шнайдер
logoФилипп Наврат
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