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Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце

Опубликовано расписание трансляций 6-го этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце.

Соревнования пройдут с 23 по 26 января.

Кубок мира по биатлону-2024/25

6-й этап

Антхольц, Италия

Расписание трансляций

23 января, четверг

Спринт, женщины

16:30

24 января, пятница

Спринт, мужчины

16:30

25 января, суббота

Гонка преследования, женщины

15:00

Эстафета, мужчины

16:55

26 января, воскресенье

Эстафета, женщины

14:05

Гонка преследования, мужчины

16:45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Антхольц
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