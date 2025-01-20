Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце
Опубликовано расписание трансляций 6-го этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце.
Соревнования пройдут с 23 по 26 января.
Кубок мира по биатлону-2024/25
6-й этап
Антхольц, Италия
Расписание трансляций
23 января, четверг
Спринт, женщины
16:30
24 января, пятница
Спринт, мужчины
16:30
25 января, суббота
Гонка преследования, женщины
15:00
Эстафета, мужчины
16:55
26 января, воскресенье
Эстафета, женщины
14:05
Гонка преследования, мужчины
16:45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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