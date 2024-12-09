Пройс, Таннхаймер, Наврат, Ритмюллер, Фихтнер, Кайзер вошли в состав сборной Германии на этап Кубка мира в Хохфильцене
Стал известен состав сборной Германии на этап Кубка мира в Хохфильцене.
Гонки пройдут с 13 по 15 декабря.
Сборная Германии
Женщины
Марлен Фихтнер
Селина Гротиан
Юлия Кинк
Франциска Пройс
Юлия Таннхаймер
Ванесса Фойгт
Мужчины
Филипп Хорн
Симон Кайзер
Йоханнес Кюн
Филипп Наврат
Данило Ритмюллер
Юстус Штрелов
Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Ассоциация лыжных видов спорта Германии
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