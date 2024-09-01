Летний биатлон. Чемпионат Германии. Фиштнер и Штрелов выиграли гонки преследования, Визенсартер и Фрацшер – 2-е, Пройс – 8-я
На летнем чемпионате Германии по биатлону прошли гонки преследования.
Летний биатлон
Чемпионат Германии
Альтенберг
Гонка преследования
Женщины
1. Марлен Фиштнер – 31.26,3 (0)
2. Марион Визенсартер – 14,7 (2)
3. Юлия Таннхаймер – 28,2 (4)
4. София Шнайдер – 35,6 (4)
5. Юлия Кинк – 47,5 (3)
6. Юлиане Фрювирт – 48,5 (2)
7. Йоханна Пуфф – 1.20,9 (3)
8. Франциска Пройс – 1.33,1 (2)
Мужчины
1. Юстус Штрелов – 32.09,4 (2)
2. Лукас Фрацшер – 18,8 (3)
3. Филипп Хорн – 47,4 (5)
4. Данило Ритмюллер – 1.07,1 (2)
5. Роман Реес – 1.41,5 (5)
6. Маттиас Дорфер – 2.45,9 (3)
7. Филипп Наврат – 2.53,1 (7)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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