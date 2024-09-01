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Летний биатлон. Чемпионат Германии. Фиштнер и Штрелов выиграли гонки преследования, Визенсартер и Фрацшер – 2-е, Пройс – 8-я

На летнем чемпионате Германии по биатлону прошли гонки преследования.

Летний биатлон

Чемпионат Германии

Альтенберг

Гонка преследования

Женщины

1. Марлен Фиштнер – 31.26,3 (0)

2. Марион Визенсартер – 14,7 (2)

3. Юлия Таннхаймер – 28,2 (4)

4. София Шнайдер – 35,6 (4)

5. Юлия Кинк – 47,5 (3)

6. Юлиане Фрювирт – 48,5 (2)

7. Йоханна Пуфф – 1.20,9 (3)

8. Франциска Пройс – 1.33,1 (2)

Мужчины

1. Юстус Штрелов – 32.09,4 (2)

2. Лукас Фрацшер – 18,8 (3)

3. Филипп Хорн – 47,4 (5)

4. Данило Ритмюллер – 1.07,1 (2)

5. Роман Реес – 1.41,5 (5)

6. Маттиас Дорфер – 2.45,9 (3)

7. Филипп Наврат – 2.53,1 (7)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная Германии
logoсборная Германии жен
результаты
чемпионат Германии
logoФранциска Пройс
logoРоман Реес
logoФилипп Хорн
Маттиас Дорфер
Марион Визенсартер (Дайгентеш)
София Шнайдер
logoЮстус Штрелов
logoФилипп Наврат
Юлиане Фрювирт
Данило Ритмюллер
Лукас Фрацшер
Йоханна Пуфф
Марлен Фиштнер
Юлия Таннхаймер
Юлия Кинк
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