Пройс, Фойгт, Кюн, Наврат, Штрелов вошли в состав сборной Германии на первый этап Кубка мира в Контиолахти
Стал известен состав сборной Германии на первый этап Кубка мира по биатлону.
Гонки пройдут в Контиолахти с 30 ноября по 8 декабря.
Сборная Германии
Женщины
Селина Гротиан
Юлия Кинк
Йоханна Пуфф
Франциска Пройс
Юлия Таннхаймер
Ванесса Фойгт
Мужчины
Филипп Хорн
Йоханнес Кюн
Филипп Наврат
Данило Ритмюллер
Юстус Штрелов
Давид Цобель
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Ассоциация лыжных видов спорта Германии
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