Пройс, Фойгт, Кюн, Наврат, Штрелов вошли в состав сборной Германии на первый этап Кубка мира в Контиолахти

Стал известен состав сборной Германии на первый этап Кубка мира по биатлону.

Гонки пройдут в Контиолахти с 30 ноября по 8 декабря. Сборная Германии Женщины Селина Гротиан Юлия Кинк Йоханна Пуфф Франциска Пройс Юлия Таннхаймер Ванесса Фойгт Мужчины Филипп Хорн Йоханнес Кюн Филипп Наврат Данило Ритмюллер Юстус Штрелов Давид Цобель