Кубок мира. Эстафета. Лагрейд, Ритмюллер, Понсилуома и Йоханнес Бо были быстрейшими на этапах, у Норвегии лучший общий ход, у Словении – стрельба
Кубок мира по биатлону-2024/25
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Эстафета, мужчины
Лыжный ход
1-й этап
1. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 15.02,5
2. Эмильен Клод (Франция) – 0,4
3. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1,0
4. Юстус Штрелов (Германия) – 12,7
5. Витеслав Хорниг (Чехия) – 17,5
6. Виктор Брандт (Швеция) – 20,3
2-й этап
1. Данило Ритмюллер (Германия) – 15.15,5
2. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 5,0
3. Фабьен Клод (Франция) – 8,9
4. Йеспер Нелин (Швеция) – 12,8
5. Якоб Кульбин (Эстония) – 17,4
6. Флоран Клод (Бельгия) – 17,6
3-й этап
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 15.01,1
2. Жереми Финелло (Швейцария) – 27,7
3. Йоханнес Кюн (Германия) – 29,9
4. Йонаш Маречек (Чехия) – 38,4
5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 38,6
6. Тарьей Бо (Норвегия) – 41,4
4-й этап
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 15.13,7
2. Филипп Наврат (Германия) – 10,3
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 13,6
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 17.7
5. Джейк Браун (США) – 25,0
6. Андрей Расторгуев (Латвия) – 26,0
Общее время лыжного хода
1. Норвегия – 1:01.19,2
2. Швеция – 4,4
3. Германия – 6,5
4. Франция – 15,1
5. Украина – 1.12,7
6. Чехия – 1.24,0
Скорострельность
1. Словения – 3.56,2 (0+6)
2. Канада – 4.00,5 (0+4)
3. Франция – 4.06,4 (0+6)
4. Украина – 4.18,5 (0+7)...
7. Норвегия – 4.35,5 (3+10)...
13. Швеция – 4.51,7 (0+10)...
19. Германия – 5.16,2 (0+14)
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