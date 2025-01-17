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Кубок мира. Эстафета. Лагрейд, Ритмюллер, Понсилуома и Йоханнес Бо были быстрейшими на этапах, у Норвегии лучший общий ход, у Словении – стрельба

У Норвегии лучший лыжный ход в мужской эстафете на Кубке мира в Рупольдинге.

Кубок мира по биатлону-2024/25

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Эстафета, мужчины

Лыжный ход

1-й этап

1. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 15.02,5

2. Эмильен Клод (Франция) – 0,4

3. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1,0 

4. Юстус Штрелов (Германия) – 12,7

5. Витеслав Хорниг (Чехия) – 17,5

6. Виктор Брандт (Швеция) – 20,3

2-й этап 

1. Данило Ритмюллер (Германия) – 15.15,5

2. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 5,0 

3. Фабьен Клод (Франция) – 8,9 

4. Йеспер Нелин (Швеция) – 12,8 

5. Якоб Кульбин (Эстония) – 17,4 

6. Флоран Клод (Бельгия) – 17,6  

3-й этап 

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 15.01,1

2. Жереми Финелло (Швейцария) – 27,7

3. Йоханнес Кюн (Германия) – 29,9 

4. Йонаш Маречек (Чехия) – 38,4 

5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 38,6 

6. Тарьей Бо (Норвегия) – 41,4 

4-й этап 

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 15.13,7 

2. Филипп Наврат (Германия) – 10,3

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 13,6 

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 17.7

5. Джейк Браун (США) – 25,0 

6. Андрей Расторгуев (Латвия) – 26,0 

Общее время лыжного хода

1. Норвегия – 1:01.19,2

2. Швеция – 4,4 

3. Германия – 6,5 

4. Франция – 15,1 

5. Украина – 1.12,7 

6. Чехия – 1.24,0 

Скорострельность

1. Словения – 3.56,2 (0+6)

2. Канада – 4.00,5 (0+4)

3. Франция – 4.06,4 (0+6)

4. Украина – 4.18,5 (0+7)...

7. Норвегия – 4.35,5 (3+10)...

13. Швеция – 4.51,7 (0+10)...

19. Германия – 5.16,2 (0+14)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира по биатлону
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoРупольдинг
logoДмитрий Пидручный
logoЭмильен Клод
logoЮстус Штрелов
logoЙеспер Нелин
logoФабьен Клод
logoДанило Ритмюллер
logoВебьорн Сорум
logoМартин Понсилуома
logoФлоран Клод
logoЙоханнес Кюн
logoЖереми Финелло
logoТарьей Бо
logoЙоханнес Бо
logoЛаура Дальмайер
logoКентен Фийон-Майе
logoЭмильен Жаклен
logoСебастьян Самуэльссон
logoФилипп Наврат
logoАндрей Расторгуев
logoсборная Швеции
logoсборная Норвегии
logoсборная Украины
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эстафета
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