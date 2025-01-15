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Кубок мира. Индивидуальная гонка. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, Сорум проиграл более минуты, Штрелов – лучший по скорострельности

Мартин Понсилуома показал лучший лыжный ход в индивидуальной гонке в Рупольдинге.

Кубок мира по биатлону-2024/25

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Индивидуальная гонка

Мужчины

Лыжный ход

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 42.45,9

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 39,3

3. Данило Ритмюллер (Германия) – 47,4

4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.01,7 

5. Филипп Наврат (Германия) – 1.02,5

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.03,3

7. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.08,0 

8. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.11,0 

9. Фабьен Клод (Франция) – 1.17,1

10. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.18,0 

11. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 1.18,6...

21. Эмильен Клод (Франция) – 2.03,4...

60. Йоханнес Бо (Норвегия) – 4.00,6

Скорострельность

1. Юстус Штрелов (Германия) – 1.28,9 (1)

2. Якко Олави Ранта (Финляндия) – 1.30,4 (2)

3. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.31,7 (1)

4. Миха Довжан (Словения) – 1.32,2 (1)

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.35,4 (2)

6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.37,9 (1)

7. Адам Раннелс (Канада) – 1.38,5 (2)

8. Даниэле Каппеллари (Италия) – 1.39,7 (2)

9. Виталий Мандзын (Украина) – 1.40,4 (3)

10. Виктор Брандт (Швеция) – (3)

17. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.43,4 (5)...

23. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.46,2 (1)

24. Эмильен Клод (Норвегия) – 1.46,3 (0)...

44. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 1.50,9 (0)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира по биатлону
logoРупольдинг
logoСебастьян Самуэльссон
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoДанило Ритмюллер
logoКентен Фийон-Майе
logoФилипп Наврат
logoТоммазо Джакомель
logoТарьей Бо
logoАндрей Расторгуев
logoФабьен Клод
logoЙоханнес Бо
logoЭмильен Клод
logoВебьорн Сорум
индивидуальная гонка
logoМартин Понсилуома
logoЙоша Буркхальтер
logoМиха Довжан
logoДаниэле Каппеллари
logoВиктор Брандт
logoНиклас Хартвег
logoВиталий Мандзын
logoЮстус Штрелов
logoАдам Раннелс
logoЯкко Олави Ранта
logoсборная Италии по биатлону
logoсборная Швеции
logoсборная Франции
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