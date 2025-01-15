Кубок мира. Индивидуальная гонка. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, Сорум проиграл более минуты, Штрелов – лучший по скорострельности
Кубок мира по биатлону-2024/25
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Индивидуальная гонка
Мужчины
Лыжный ход
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 42.45,9
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 39,3
3. Данило Ритмюллер (Германия) – 47,4
4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.01,7
5. Филипп Наврат (Германия) – 1.02,5
6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.03,3
7. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.08,0
8. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.11,0
9. Фабьен Клод (Франция) – 1.17,1
10. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.18,0
11. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 1.18,6...
21. Эмильен Клод (Франция) – 2.03,4...
60. Йоханнес Бо (Норвегия) – 4.00,6
Скорострельность
1. Юстус Штрелов (Германия) – 1.28,9 (1)
2. Якко Олави Ранта (Финляндия) – 1.30,4 (2)
3. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.31,7 (1)
4. Миха Довжан (Словения) – 1.32,2 (1)
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.35,4 (2)
6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.37,9 (1)
7. Адам Раннелс (Канада) – 1.38,5 (2)
8. Даниэле Каппеллари (Италия) – 1.39,7 (2)
9. Виталий Мандзын (Украина) – 1.40,4 (3)
10. Виктор Брандт (Швеция) – (3)
17. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.43,4 (5)...
23. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.46,2 (1)
24. Эмильен Клод (Норвегия) – 1.46,3 (0)...
44. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 1.50,9 (0)
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