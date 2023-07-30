«Чествуем единственного и неповторимого». Норвежские биатлонисты выложили фото из душа, пошутив об участии Свенсена в рекламе шампуня

Теги Эмиль Хегле Свенсен сборная Норвегии фото Тарьей Бо Ветле Шостад Кристиансен Реклама Эндре Стремсхайм Йоханнес Дале Филип Андерсен Стурла Хольм Лагрейд Биатлон

Норвежские биатлонисты пошутили об участии Эмиля Хегле Свенсена в рекламе шампуня.

В своем инстаграме Тарьей Бо выложил фото из душа, где он, намылив голову, стоит вместе с другими норвежцами – Стурлой Хольмом Лагрейдом, Йоханнесом Дале, Ветле Шостадом Кристиансеном, Филип Андерсеном и Эндре Стремсхаймом.

«Сегодня мы чествуем единственного и неповторимого Хегле Свенсена 🧖🏻🕺 Мы по тебе скучаем», – написал Тарьей.

Свенсен снимался в рекламе шампуня в 2012 году.

Фото: instagram.com/tarjeiboe

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2 комментария

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JL JL
Только с каким-то запозданием)
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Jully Crane
У Эмиля классная реклама была! 🔥
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