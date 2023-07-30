«Чествуем единственного и неповторимого». Норвежские биатлонисты выложили фото из душа, пошутив об участии Свенсена в рекламе шампуня
Норвежские биатлонисты пошутили об участии Эмиля Хегле Свенсена в рекламе шампуня.
В своем инстаграме Тарьей Бо выложил фото из душа, где он, намылив голову, стоит вместе с другими норвежцами – Стурлой Хольмом Лагрейдом, Йоханнесом Дале, Ветле Шостадом Кристиансеном, Филип Андерсеном и Эндре Стремсхаймом.
«Сегодня мы чествуем единственного и неповторимого Хегле Свенсена 🧖🏻🕺 Мы по тебе скучаем», – написал Тарьей.
Свенсен снимался в рекламе шампуня в 2012 году.
Фото: instagram.com/tarjeiboe
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