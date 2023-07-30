«Чествуем единственного и неповторимого». Норвежские биатлонисты выложили фото из душа, пошутив об участии Свенсена в рекламе шампуня

Норвежские биатлонисты пошутили об участии Эмиля Хегле Свенсена в рекламе шампуня.

В своем инстаграме Тарьей Бо выложил фото из душа, где он, намылив голову, стоит вместе с другими норвежцами – Стурлой Хольмом Лагрейдом, Йоханнесом Дале, Ветле Шостадом Кристиансеном, Филип Андерсеном и Эндре Стремсхаймом.

«Сегодня мы чествуем единственного и неповторимого Хегле Свенсена 🧖🏻🕺 Мы по тебе скучаем», – написал Тарьей.

Свенсен снимался в рекламе шампуня в 2012 году.

Фото: instagram.com/tarjeiboe