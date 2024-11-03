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Дмитрий Васильев: «В IBU ненавидят русских. Тем более есть такие люди, как Дмитрий Васильев, которые постоянно обличают легализованных допингистов»

Дмитрий Васильев назвал причины антироссийской политики в IBU.

Ранее биатлонист Даниил Серохвостов выразил мнение, что за рубежом не нуждаются в переходах российских биатлонистов в другие сборные.

«Частично соглашусь с мнением Серохвостова. Понимаете, в руководстве IBU (Международного союза биатлонистов) собрались отъявленные русофобы. Они не то что не любят русских, они нас ненавидят. Так уж сложилось.

Дело не в том, что это традиция такая. Раньше у нас были великолепные отношения с IBU, а вот теперь собралась такая команда единомышленников против России. Времена меняются. Все, что касается русского и российского воспринимается с диким отторжением.

Тем более что есть такие люди, как Дмитрий Васильев, которые постоянно обличают этих легализованных допингистов под названием норвежцы. Они пытаются ткнуть кого-то и обвинить, хотя сами нашли себе лазейку в виде терапевтических исключений и радуются. Они не хотят нас видеть, потому что мы их изобличаем и раскрываем всему миру глаза.

Пусть мы иногда говорим что-то неправильно, я в том числе, но хотя бы даем возможность сравнить и проанализировать информацию. А им это не нравится, потому что понимают, что рано или поздно люди начнут задавать вопросы. Мы им как кость в горле и не нужны им.

Они зарабатывают деньги, доминируют, а тут русские придут и все испортят, делая все по справедливости. А они не привыкли жить по справедливости, только ломать через колено – вот их стиль колониальный. Это у них в крови, они не могут по-другому. Если кто-то посмел не покориться, то сразу подлежит обструкции и гонениям», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

С 2022 года российские биатлонисты не допускаются до турниров под эгидой IBU.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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