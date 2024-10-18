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Тандревольд о ЧМ-2029 в Норвегии: «Немногие соревнования могут быть важнее домашнего чемпионата мира. В плане выносливости я должна выйти на пик»

Ингрид Ланмарк Тандревольд считает приоритетом домашний чемпионат мира.

В 2029 году соревнования пройдут в норвежском Осло.

«Честно говоря, я еще не уверена в планах на будущее. Как долго я буду продолжать, зависит от множества разных факторов – от выступлений, самочувствия, окружающей обстановки, мотивации и не в последнюю очередь от огромного желания создать семью.

Но немногие соревнования могут быть важнее ЧМ на родной земле. На настоящей домашней арене! Так что чаша весов сильно перевешивает в одну сторону.

Мне будет 32 года в 2029-м, это не так уж много. Чисто в плане женской физической выносливости я должна выйти на пик. Просто взгляните на Марит (Бьорген), Терезу (Йохауг), Тириль (Экхофф) и Марте (Ульсбю-Ройселанн)! 30 лет – это новые 20.

Но да, главная проблема, вероятно, заключается в том, что к 2029 году я могу надоесть всем, кто следит за биатлоном, хе-хе», – ответила четырехкратная чемпионка мира норвежка Тандревольд.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: TV2
logoМарит Бьорген
logoЧемпионат мира по биатлону
logoсборная Норвегии жен
лыжные гонки
logoсборная Норвегии жен
logoТереза Йохауг
logoТириль Экхофф
logoМарте Ульсбю-Ройселанн
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
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