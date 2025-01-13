Расписание трансляций четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону в Демино

С 17 по 19 января в Демино пройдет четвертый этап Кубка Содружества по биатлону.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25 4-й этап Демино Расписание трансляций 17 января, пятница Спринт, женщины 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена Спринт, мужчины 14:00 Матч ТВ, Матч! Арена 18 января, суббота Гонка преследования, женщины 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена Гонка преследования, мужчины 14:30 Матч ТВ, Матч! Арена 19 января, воскресенье Масс-старт, женщины 10:00 Матч ТВ, Матч! Арена Масс-старт, мужчины 14:00 Матч ТВ ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское. Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25