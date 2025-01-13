Расписание трансляций четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону в Демино
С 17 по 19 января в Демино пройдет четвертый этап Кубка Содружества по биатлону.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25
4-й этап
Демино
Расписание трансляций
17 января, пятница
Спринт, женщины
11:00 Матч ТВ, Матч! Арена
Спринт, мужчины
14:00 Матч ТВ, Матч! Арена
18 января, суббота
Гонка преследования, женщины
11:00 Матч ТВ, Матч! Арена
Гонка преследования, мужчины
14:30 Матч ТВ, Матч! Арена
19 января, воскресенье
Масс-старт, женщины
10:00 Матч ТВ, Матч! Арена
Масс-старт, мужчины
14:00 Матч ТВ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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