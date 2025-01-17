Полина Шевнина: «Европейский биатлон шагнул далеко вперед. Нам будет тяжело бороться на Кубке мира»

Шевнина согласна с мнением, что россиянам будет трудно на Кубке мира по биатлону.

Ранее об этом заявил представитель Южной Кореи Тимофей Лапшин.

– Мы стремимся следить за Кубком мира по возможности. На самом деле, думаю, что начиная с 2014 года европейский биатлон стал делать какие‑то невероятные шаги вперед, галопом скакать. Думаю, они и сейчас шагнули далеко вперед.

До определенного периода и мы скакали галопом, но перестали в силу все знают каких обстоятельств. Думаю, Лапшин прав, что нам будет тяжело соревноваться на Кубке мира. Ему виднее, он приезжает и на наши тренировки посмотреть, там полностью все анализирует, неглупый человек. Считаю, что он прав. Нам будет тяжело бороться на Кубке мира.

– Но нам же нужно знать свои слабые стороны, чтобы вернуться на международную арену сильными?

– Согласна. Ты должен каждую гонку выходить и какую‑то стратегию или тактику отрабатывать. Нужно все пробовать и анализировать, что не все у нас, к сожалению, делают. Кто больше вникает в суть работы, тот и будет дальше расти, – сказала Шевнина .