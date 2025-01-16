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Дмитрий Губерниев: «Российским биатлонистам важно вернуться на международную арену сильными. Было очевидно, что отстранение отбросит нас назад»

Дмитрий Губерниев призвал российских биатлонистов работать над стрельбой.

Ранее выступающий за Южную Корею Тимофей Лапшин заявил, что за последние годы на международной арене выросла скорострельность. По его словам, это может удивить российских спортсменов после возвращения.

«А в чем Тимофей не прав? Проблема только в том, что убедиться мы в этом сможем, когда сами туда приедем. Лапшин же находится там, всё видит, знает. Все наши тренеры, спортсмены, зрители, я признают, что мы медленно стреляем. Очень долгая изготовка, выцеливание, а мир в это время прогрессирует.

Было очевидно, что отстранение отбросит нас назад. Но здорово, что Тимофей обратил на это внимание. Российским биатлонистам важно вернуться на международную арену сильными», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

Россияне отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с марта 2022 года.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России жен
logoсборная России
logoТимофей Лапшин
logoДмитрий Губерниев
logoсборная Южной Кореи
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