Дмитрий Губерниев: «Российским биатлонистам важно вернуться на международную арену сильными. Было очевидно, что отстранение отбросит нас назад»
Ранее выступающий за Южную Корею Тимофей Лапшин заявил, что за последние годы на международной арене выросла скорострельность. По его словам, это может удивить российских спортсменов после возвращения.
«А в чем Тимофей не прав? Проблема только в том, что убедиться мы в этом сможем, когда сами туда приедем. Лапшин же находится там, всё видит, знает. Все наши тренеры, спортсмены, зрители, я признают, что мы медленно стреляем. Очень долгая изготовка, выцеливание, а мир в это время прогрессирует.
Было очевидно, что отстранение отбросит нас назад. Но здорово, что Тимофей обратил на это внимание. Российским биатлонистам важно вернуться на международную арену сильными», – сказал спортивный комментатор Губерниев.
Россияне отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с марта 2022 года.
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