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Тимофей Лапшин: «Появилось ощущение, что биатлон немножко подустарел. Хочется нового, каких-то необычных гонок»

Тимофей Лапшин считает, что в биатлоне нужны новые форматы гонок.

– Если убрать трудности с федерацией и проблемы со здоровьем, до какого возраста ты готов бегать?

– Если показывать хороший результат, крутиться в топ, то интересно. Если вот так, с мучениями какими-то... Честно, устал. Понимаешь, что уже что-то подугасло, потому что нет результата. А появится результат, все опять пойдет вверх, забурлит.

Раньше приезжаешь на Кубок мира и тебя всего трясет, а сейчас это стало обыденностью, все понятно, и хочется немножко нового. И у меня появилось ощущение, что биатлон будто бы уже немножко подустарел. Хочется нового, каких-то необычных гонок. Сейчас в России делают прологи, стрелковые дуэли – вот это все классно.

Кстати, еще несколько лет назад я у себя в клубе уже проводил такие турниры. И всем очень нравилось. Спринты по лыжной системе – это топ! Почему нельзя это на Кубке мира сделать? Намного интереснее было бы.

– Поэтому, может быть, стоит приехать в Россию и во всем этом участвовать?

– Участвовать в качестве спортсмена или в качестве организатора? Мыслей у меня много, но тогда надо все бросать и этим заниматься. Уже лет пять назад у меня были идеи по проведению подобных гонок, – сказал южнокорейский биатлонист.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная Южной Кореи
logoКубок России
logoТимофей Лапшин
logoКубок мира по биатлону
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