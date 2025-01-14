  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Тимофей Лапшин: «Серохвостов хорошо смотрелся бы на Кубке мира. Но ему бы потребовалось время, чтобы привыкнуть – тут другое напряжение»
0

Тимофей Лапшин: «Серохвостов хорошо смотрелся бы на Кубке мира. Но ему бы потребовалось время, чтобы привыкнуть – тут другое напряжение»

Лапшин считает, что Серохвостов хорошо смотрелся бы на Кубке мира.

– Следишь за российскими соревнованиями по биатлону?

– Да, стараюсь смотреть, часто слежу. Они бегут утром, мы смотрим гонки, а потом уже едем на свои.

– Многие обсуждают, каким был бы Даниил Серохвостов на Кубке мира сейчас, он в хорошей форме. Ты что об этом думаешь?

– Он бы хорошо смотрелся на Кубке мира, но ему бы потребовалось время, чтобы привыкнуть, потому что другое напряжение, другое скольжение, другие скорости стрельбы. И когда топы вокруг тебя – это 100% сложнее. Поэтому нужно было бы время на адаптацию, а потом все было бы нормально.

– Другое скольжение?

– В Европе везде искусственный снег в основном, и он вроде как быстрее, но в то же время нет фтора, поэтому скольжение другое. Я смотрел российские соревнования: как у них скользят лыжи, и как у нас – большая разница. Это видно даже по движениям. Без фтора скольжение значительно тупее.

Понятно, что если совсем холодно, то будет примерно одинаково – ты тоже будешь «втыкаться». А если брать одинаковую погоду, например, минус пять, то со фтором лыжи будут намного быстрее, то есть ты можешь меньше усилий прикладывать на толчок, – сказал южнокорейский биатлонист Тимофей Лапшин

«Он и на Кубке мира всех порвал бы». Серохвостов доминирует и празднует в стиле Фуркада

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная Южной Кореи
logoТимофей Лапшин
logoКубок России
logoсборная России
logoДаниил Серохвостов
logoКубок мира по биатлону
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Васильев: «Если представить, что мы можем выступать на этапах Кубка мира, в десятке было бы несколько наших ребят»
1814 декабря 2024, 16:41
Даниил Серохвостов: «Жду ли возвращения на Кубок мира? Да. Верю ли в это? Нет»
1029 ноября 2024, 07:17
Даниил Серохвостов: «Вкус победы на Кубке мира в эстафетах и попадание в десятку в личных гонках ни с чем не сравнить. Намного приятнее, чем сейчас мы бегаем»
176 июля 2024, 08:16
Рекомендуем
Главные новости
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Фийон-Майе стартует 48-м, Тарьей Бо – 50-м, Самуэльссон – 52-м, Лагрейд – 62-м, Йоханнес Бо – 64-м, Жаклен – 66-м,
сегодня, 17:42
Открытие биатлонного сезона-2025/26 перенесено из Шушена в Гейло. Впервые с 2013 года старт сезона пройдет в другом месте
1сегодня, 15:59
Тимофей Лапшин: «Тренируюсь по плану российского специалиста. Хотел пригласить его в команду Южной Кореи, но там не пошли навстречу»
4сегодня, 15:19
Метеля о работе фотомоделью: «Делаю это не ради денег, скорее для души. Не отказалась бы от интересного контракта за границей»
11сегодня, 15:10
Свищев о Самуэльссоне: «Если тебя раздражают россияне, пей таблетки от раздражения. Если хочешь победить наших спортсменов в честной борьбе, обыграй их на лыжне»
49сегодня, 11:28
Евгений Редькин: «Самуэльссон – больной человек, в Швеции процветает русофобия. Под Полтаву надо шведов загнать, напомнить им историю»
39сегодня, 11:17
«Матч ТВ» занял 16-е место по доле телевизионной аудитории в России по итогам 2024 года. Выше – «Домашний», «Карусель», «Рен ТВ», «ТВ-3», «Звезда»
255сегодня, 10:34
Дмитрий Васильев: «Как только все поменяется, все эти шавки – Самуэльссоны и другие – будут говорить совсем другое. Коронной фразой станет: «Меня не так поняли»
81сегодня, 06:18
Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
1сегодня, 05:55
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону в Демино
2сегодня, 05:50
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание пятого этапа Кубка IBU в Брезно-Осрблье
1сегодня, 05:45
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
312 января, 15:29
Кубок наций. Франция вышла на первое место, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
212 января, 15:25
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Швеция вышла на 2-е место, Норвегия – 3-я
12 января, 15:15
Кубок России. Общий зачет. Бабиков вышел в лидеры, Латыпов – 2-й, Бажин – 3-й
1012 января, 14:20
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко – 2-я, Резцова – 3-я
1312 января, 14:19
Кубок IBU. Гонка преследования. Дале-Шевдал одержал победу, Фрей – 2-й, Цобель – 3-й
212 января, 13:36
Кубок IBU. Гонка преследования. Менжен победила, Фемстейневик – 2-я, Полен – 3-я
212 января, 10:30
Анастасия Халили: «Нужно привыкать к стабильной стрельбе и равняться на Плюснину»
311 января, 18:28
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Лагрейд вышел на 2-е место, Жаклен – 3-й
11 января, 15:19
Рекомендуем