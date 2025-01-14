Тимофей Лапшин: «Серохвостов хорошо смотрелся бы на Кубке мира. Но ему бы потребовалось время, чтобы привыкнуть – тут другое напряжение»

Лапшин считает, что Серохвостов хорошо смотрелся бы на Кубке мира.

– Следишь за российскими соревнованиями по биатлону?

– Да, стараюсь смотреть, часто слежу. Они бегут утром, мы смотрим гонки, а потом уже едем на свои.

– Многие обсуждают, каким был бы Даниил Серохвостов на Кубке мира сейчас, он в хорошей форме. Ты что об этом думаешь?

– Он бы хорошо смотрелся на Кубке мира, но ему бы потребовалось время, чтобы привыкнуть, потому что другое напряжение, другое скольжение, другие скорости стрельбы. И когда топы вокруг тебя – это 100% сложнее. Поэтому нужно было бы время на адаптацию, а потом все было бы нормально.

– Другое скольжение?

– В Европе везде искусственный снег в основном, и он вроде как быстрее, но в то же время нет фтора, поэтому скольжение другое. Я смотрел российские соревнования: как у них скользят лыжи, и как у нас – большая разница. Это видно даже по движениям. Без фтора скольжение значительно тупее.

Понятно, что если совсем холодно, то будет примерно одинаково – ты тоже будешь «втыкаться». А если брать одинаковую погоду, например, минус пять, то со фтором лыжи будут намного быстрее, то есть ты можешь меньше усилий прикладывать на толчок, – сказал южнокорейский биатлонист Тимофей Лапшин .

«Он и на Кубке мира всех порвал бы». Серохвостов доминирует и празднует в стиле Фуркада