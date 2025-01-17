Дмитрий Васильев: «По моему опыту, в Европу с винтовкой улететь проще, чем в российский город. Показываешь бумаги, и никто ничего даже не спрашивает»

Дмитрий Васильев рассказал о поездках биатлонистов с винтовками в Европу.

Чемпион мира 2017 года Антон Бабиков ранее предположил , что биатлон станет последним видом спорта, где россиян вернут на международную арену, так как спортсмены ездят с оружием.

«По моему опыту, в Европу с винтовкой улететь проще, чем в российский город. Вот вам пример: допустим, летим в Европу из Санкт-Петербурга с пересадкой в Москве.

Заранее получаем разрешение на провоз оружия, в спорткомитете – разрешение на участие в соревнованиях, которые входят в Единый календарный план. Обычно заранее подают списки из всех спортсменов и на все соревнования ЕКП, а уж куда ты по факту поедешь – решишь потом.

Так вот, в Санкт-Петербурге при посадке показываем все бумаги. Винтовку достают из кейса, сравнивают ее серийный номер, проверяют безопасность транспортировки. Потом кейс опечатывают, ставят пломбу. Вся процедура занимает минимум минут 40.

Потом прилетаем в Москву. И вот там все повторяется в точности! Откуда ты прилетел, проходил ли только что проверку – неважно. Багаж почему-то можно автоматом погрузить из одного самолета в другой, но винтовку – нет. Из-за этого у биатлонистов случаются опоздания на рейсы. Я как-то в «Шереметьево» за 4 часа с трудом управился.

А потом прилетаешь в Европу, и там никаких проблем. Показываешь бумаги, и никто ничего даже не спрашивает. По крайней мере, так было до 2022 года.

А у европейских биатлонистов вообще есть паспорт на оружие. Один раз его оформил и потом спокойно путешествуешь без лишней бюрократии. Можно только позавидовать», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .

«В Европу с винтовкой улететь проще, чем в российский город». Наш биатлон не возвращают из-за оружия?