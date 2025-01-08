Антон Бабиков: «Биатлон будет последним видом спорта, который допустят. Мы летаем с оружием»
– В декабре стали допускать на международные соревнования в нейтральном статусе пловцов, фигуристов, конькобежцев, в том числе спортсменов ЦСКА, которым вы и являетесь. Есть ощущение, что в 2025 году очередь на разбан дойдет до биатлонистов?
– Нет, мы всегда понимали, что биатлон будет последним видом спорта, который допустят. Это 100%.
– Почему?
– Мы летаем с оружием. То есть на это должно быть международное разрешение. Любая страна должна дать разрешение на перелет с оружием. Это очень щепетильный момент. Поэтому, думаю, мы будем последними, кого допустят до международных соревнований.
– Даже позже игровых видов спорта, по которым пока тоже не видно предпосылок для скорого допуска?
– По игровикам, мне кажется, всегда было самым простым их допустить. Учитывая то, что у них куча наших российских людей выступает за границей за местные клубы. Любые клубные системы в этих видах спорта жили и живут себе спокойненько.
– Тем не менее сборные России в игровых видах спорта по-прежнему никуда не допущены. Даже в водных видах, где в декабре наших стали допускать во всех дисциплинах, включая эстафеты у пловцов, дуэты и группы в синхронном плавании, пары в прыжках в воду, массовый разбан коснулся всех, кроме игровиков в лице сборных по водному поло.
– Но я думаю, что их в итоге допустят быстро и безболезненно. Мы иногда даже не замечаем, как кого-то допустили, просто это даже не обсуждают. Как, к примеру, в случае со ски-альпинизмом или современным пятиборьем. Вроде особо не замечаешь, а потом вдруг видишь, что люди там уже выступают на Кубках мира. Но такая практика уже есть. И я очень рад за ребят.
Вот смотрел под Новый год шахматы и то, как наши завоевали там кучу званий и титулов. И все нормально.
– С учетом ваших слов, что из-за вопроса с доставкой оружия за границу биатлонистов допустят до международных соревнований в последнюю очередь, у вас остается надежда, что это произойдет в течение ближайшего года и россияне смогут поехать на Олимпиаду-2026?
– Нет... Ну как бы верить, конечно, можно! И в Деда Мороза можно верить, но самому не плошать! Но нет, я думаю, не допустят нас в ближайший год. Точно. Биатлон не допустят, – сказал чемпион мира Антон Бабиков.
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