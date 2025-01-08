Антон Бабиков: «Биатлон будет последним видом спорта, который допустят. Мы летаем с оружием»

Бабиков считает, что биатлонистов последними допустят к международным стартам.

– В декабре стали допускать на международные соревнования в нейтральном статусе пловцов, фигуристов, конькобежцев, в том числе спортсменов ЦСКА, которым вы и являетесь. Есть ощущение, что в 2025 году очередь на разбан дойдет до биатлонистов?

– Нет, мы всегда понимали, что биатлон будет последним видом спорта, который допустят. Это 100%.

– Почему?

– Мы летаем с оружием. То есть на это должно быть международное разрешение. Любая страна должна дать разрешение на перелет с оружием. Это очень щепетильный момент. Поэтому, думаю, мы будем последними, кого допустят до международных соревнований.

– Даже позже игровых видов спорта, по которым пока тоже не видно предпосылок для скорого допуска?

– По игровикам, мне кажется, всегда было самым простым их допустить. Учитывая то, что у них куча наших российских людей выступает за границей за местные клубы. Любые клубные системы в этих видах спорта жили и живут себе спокойненько.

– Тем не менее сборные России в игровых видах спорта по-прежнему никуда не допущены. Даже в водных видах, где в декабре наших стали допускать во всех дисциплинах, включая эстафеты у пловцов, дуэты и группы в синхронном плавании, пары в прыжках в воду, массовый разбан коснулся всех, кроме игровиков в лице сборных по водному поло.

– Но я думаю, что их в итоге допустят быстро и безболезненно. Мы иногда даже не замечаем, как кого-то допустили, просто это даже не обсуждают. Как, к примеру, в случае со ски-альпинизмом или современным пятиборьем. Вроде особо не замечаешь, а потом вдруг видишь, что люди там уже выступают на Кубках мира. Но такая практика уже есть. И я очень рад за ребят.

Вот смотрел под Новый год шахматы и то, как наши завоевали там кучу званий и титулов. И все нормально.

– С учетом ваших слов, что из-за вопроса с доставкой оружия за границу биатлонистов допустят до международных соревнований в последнюю очередь, у вас остается надежда, что это произойдет в течение ближайшего года и россияне смогут поехать на Олимпиаду-2026?

– Нет... Ну как бы верить, конечно, можно! И в Деда Мороза можно верить, но самому не плошать! Но нет, я думаю, не допустят нас в ближайший год. Точно. Биатлон не допустят, – сказал чемпион мира Антон Бабиков .