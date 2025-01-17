Экс-глава медиаслужбы СБР Бойцов: «Зайцева сама вычислила, что я пошел на СВО, и мне написала. Биатлонная семья очень поддерживает»

Экс-глава медиаслужбы СБР Константин Бойцов рассказал об уходе на СВО.

Бывший руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России Бойцов служит в Курской области.

– Как это решение принималось?

– Контракт я подписал в октябре. Многое сошлось. Я не работаю в биатлоне с осени 2022 года. Занимался фрилансом, что было для меня, может, не очень сейчас интересно. А тема Донбасса, напротив, для меня всегда была очень близкой. Я там служил срочку (1987-1989). Знаю этих людей, знаю этот регион. У меня до сих пор в Донецке немало знакомых. Дети подросли, матушка моя тоже неплохо, слава Богу, себя чувствует.

Я понял, что если сейчас не пойду, то когда еще идти? Если убрать лишний пафос, то как в стихотворении Левитанского: «Я не участвую в войне – она участвует во мне». Это как раз строчки про мое состояние. <...>

– Ты знаком и работал со многими людьми из биатлона. Какую от них реакцию получил?

– Для многих мое решение было неожиданным. Но когда я с ними пообщался, получил много поддержки. Каких-то недоуменных вопросов и двусмысленных оценок не было. Я рад, что биатлонная семья, тот круг людей, с которыми я общаюсь, очень поддерживает. Например, Ольга Зайцева сама вычислила, что я пошел на СВО, и мне написала. Здесь, в Рязани, мы с ней встретились. Было очень приятно, к тому же с Ольгой мы земляки. <...>

– Как выглядит СВО твоими глазами?

– Это серьезная работа. Наверное, для гражданских людей, которые приходят по контракту, в первую очередь это внутренний шок. Это погибшие люди, это разбитая техника, это прилеты, это взрывы. Это то, с чем ты не сталкиваешься на «гражданке». Другой режим, другие требования. Но, на мой взгляд, это то, через что надо пройти. Нужно отдавать себе отчет, что идет СВО, и самоизолироваться от этого, во-первых, глупо, а во-вторых, нельзя. По крайней мере, я так это ощущаю, – сказал Бойцов.