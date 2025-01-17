  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Экс-глава медиаслужбы СБР Бойцов: «Зайцева сама вычислила, что я пошел на СВО, и мне написала. Биатлонная семья очень поддерживает»
1

Экс-глава медиаслужбы СБР Бойцов: «Зайцева сама вычислила, что я пошел на СВО, и мне написала. Биатлонная семья очень поддерживает»

Экс-глава медиаслужбы СБР Константин Бойцов рассказал об уходе на СВО.

Бывший руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России Бойцов служит в Курской области.

– Как это решение принималось?

– Контракт я подписал в октябре. Многое сошлось. Я не работаю в биатлоне с осени 2022 года. Занимался фрилансом, что было для меня, может, не очень сейчас интересно. А тема Донбасса, напротив, для меня всегда была очень близкой. Я там служил срочку (1987-1989). Знаю этих людей, знаю этот регион. У меня до сих пор в Донецке немало знакомых. Дети подросли, матушка моя тоже неплохо, слава Богу, себя чувствует.

Я понял, что если сейчас не пойду, то когда еще идти? Если убрать лишний пафос, то как в стихотворении Левитанского: «Я не участвую в войне – она участвует во мне». Это как раз строчки про мое состояние. <...>

– Ты знаком и работал со многими людьми из биатлона. Какую от них реакцию получил?

– Для многих мое решение было неожиданным. Но когда я с ними пообщался, получил много поддержки. Каких-то недоуменных вопросов и двусмысленных оценок не было. Я рад, что биатлонная семья, тот круг людей, с которыми я общаюсь, очень поддерживает. Например, Ольга Зайцева сама вычислила, что я пошел на СВО, и мне написала. Здесь, в Рязани, мы с ней встретились. Было очень приятно, к тому же с Ольгой мы земляки. <...>

– Как выглядит СВО твоими глазами?

– Это серьезная работа. Наверное, для гражданских людей, которые приходят по контракту, в первую очередь это внутренний шок. Это погибшие люди, это разбитая техника, это прилеты, это взрывы. Это то, с чем ты не сталкиваешься на «гражданке». Другой режим, другие требования. Но, на мой взгляд, это то, через что надо пройти. Нужно отдавать себе отчет, что идет СВО, и самоизолироваться от этого, во-первых, глупо, а во-вторых, нельзя. По крайней мере, я так это ощущаю, – сказал Бойцов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
Константин Бойцов
Политика
logoОльга Зайцева
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Ольга Зайцева: «В столь непростое для страны время не стоит негодовать о нехватке патронов. Нам предстоит большой путь развития этой отрасли для биатлонистов»
7723 ноября 2024, 06:20
Депутат Журова о спортсменах в политике: «Они привыкли к свободе, а в этой сфере много ограничений. Дзюба и Аршавин начнут, скорее всего – есть потенциал»
709 октября 2024, 15:23
Вероника Степанова: «Поздравляю замечательную спортсменку и молодого политика Зайцеву с избранием в Мосгордуму. Уверена, Ольга не подведет!»
269 сентября 2024, 09:41
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Содружества. Спринт. Халили стартует 3-й, Смольская – 7-й, Сола – 9-й, Резцова – 28-й, Сливко – 33-й, Наталия Шевченко – 37-й
5сегодня, 06:00
Кубок мира. Эстафета. Фийон-Майе и Жаклен выступят за Францию, Лагрейд и братья Бо – за Норвегию, Понсилуома и Самуэльссон – за Швецию
11сегодня, 06:25
Латыпов о мотивации: «Было бы просто стыдно уезжать из дома ради того, чтобы бегать вполсилы. Нельзя зацикливаться на том, что мы не бегаем на крупных соревнованиях»
2сегодня, 06:10
Губерниев об Олимпиаде-2026: «Подвижки могут быть, но, судя по всему, у нас будет минимальный состав на Игры – без лыж, биатлона и хоккея»
4сегодня, 06:04
Кубок Содружества. Спринт. Смольский стартует 4-м, Латыпов – 6-м, Халили – 7-м, Серохвостов – 18-м, Бабиков – 20-м, Логинов – 23-м
2вчера, 21:30
Ульдал снялся с этапа Кубка мира в Рупольдинге из-за проблем с желудком
1вчера, 20:30
Кубок мира. Общий зачет. Пройс продолжает лидировать, Жанмонно – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я
52вчера, 15:17
Жанмонно одержала восьмую победу в карьере, у Пройс – 22-й подиум, у Басерги – первый
5вчера, 15:09
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Лампич была быстрейшей на лыжне, Эльвира Оберг проиграла 13 секунд, Жанмонно и Пройс – по 30
6вчера, 14:59
⚡️ Кубок мира. Жанмонно выиграла индивидуальную гонку, Пройс – 2-я, Басерга – 3-я, Эльвира Оберг – 7-я
87вчера, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок IBU. Шово, Гальмас Полен, Юхансен, Скар, Эрдал, Ойгард, Твиннерайм выступят в спринте
сегодня, 01:16
Кубок IBU. Фрей, Аспенес, Ломбардо, Гиро-Пуайо, Паульсен, Баккен выступят в спринте
сегодня, 01:06
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Пройс – 2-я, Халварссон – 3-я
вчера, 15:24
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
215 января, 16:15
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Стремсхайм лидирует, Сорум – 2-й, Лагрейд – 3-й
15 января, 16:08
Кубок IBU. Короткая индивидуальная гонка. Эрдал победила, Гальмас Полен – 2-я, Меркушина – 3-я
15 января, 14:00
Кубок IBU. Баккен победил в короткой индивидуальной гонке, Аспенес – 2-й, Фрей – 3-й
315 января, 10:51
Расписание пятого этапа Кубка IBU в Брезно-Осрблье
115 января, 06:01
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
312 января, 15:29
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Швеция вышла на 2-е место, Норвегия – 3-я
12 января, 15:15
Рекомендуем