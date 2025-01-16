  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • «Если я не стреляю 0-0 в спринте, брею голову». Серохвостов поспорил с тренером сборной по стрельбе
1

«Если я не стреляю 0-0 в спринте, брею голову». Серохвостов поспорил с тренером сборной по стрельбе

Даниил Серохвостов заключил пари с тренером по стрельбе Игорем Охотниковым.

Он пообещал побрить голову, если допустит хоть один промах в спринте. 

«Спор с тренером сборной по стрельбе Охотниковым Игорем Юрьевичем: я стреляю 0-0 в спринте – он бреет голову, если я не стреляю 0-0, брею голову я», – написал в соцсети Серохвостов. 

Ближайший спринт российские биатлонисты пробегут на Кубке Содружества в Демино 17 января. 

ФОТО 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Даниила Серохвостова
logoсборная России
logoДаниил Серохвостов
Игорь Охотников
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Тимофей Лапшин: «Серохвостов хорошо смотрелся бы на Кубке мира. Но ему бы потребовалось время, чтобы привыкнуть – тут другое напряжение»
1вчера, 19:25
Серохвостов о начале сезона: «Было на удивление легко, состояние даже чуть-чуть пугало. Сейчас тоже чувствую, что сил очень много»
213 января, 14:42
Серохвостов о пропуске этапа в Рязани: «Герпес – это не какая-то серьезная болезнь, я с ним бегал. Просто решил перестраховаться, впереди важные гонки»
13 января, 14:26
Рекомендуем
Главные новости
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Ханна Оберг стартует 10-й, Жанмонно – 44-й, Симон – 50-й, Киркеэйде – 52-й, Эльвира Оберг – 56-й, Пройс – 58-й
1сегодня, 19:15
Кубок мира. Общий зачет. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Лагрейд – 2-й, Жаклен – 3-й
15сегодня, 16:12
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, Сорум проиграл более минуты, Штрелов – лучший по скорострельности
1сегодня, 16:04
Йоханнес Бо о 85-м месте в индивидуальной гонке: «Просто мрак в плане формы. Я подумывал сняться, но Жаклен подошел и сказал: «С желтой майкой нельзя бросать борьбу»
25сегодня, 15:31
Сорум одержал первую победу на Кубке мира в карьере, у Эмильена Клода первый подиум, у Расторгуева – 4-й
5сегодня, 15:10
⚡️ Кубок мира. Индивидуальная гонка. Сорум победил, Эмильен Клод – 2-й, Расторгуев – 3-й, Йоханнес Бо – 85-й
86сегодня, 15:00
Йоханнес Бо показал худший результат на Кубке мира в карьере – 85-е место
21сегодня, 14:59
IBU объявил о проведении шоу-гонки с участием лучших биатлонистов мира в октябре в Мюнхене
2сегодня, 12:05
Тихонов – Кулешовой: «Сколько на тебя затратили в спортивной школе, одели, обули, теперь платят зарплату и премиальные. А отдача какая?»
46сегодня, 11:26
Эдуард Латыпов: «Олимпиада-2022 была как американские горки. То, что она случилась – это уже счастье для меня»
7сегодня, 08:35
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
2сегодня, 16:15
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Стремсхайм лидирует, Сорум – 2-й, Лагрейд – 3-й
сегодня, 16:08
Кубок IBU. Короткая индивидуальная гонка. Эрдал победила, Гальмас Полен – 2-я, Меркушина – 3-я
сегодня, 14:00
Кубок IBU. Баккен победил в короткой индивидуальной гонке, Аспенес – 2-й, Фрей – 3-й
3сегодня, 10:51
Расписание пятого этапа Кубка IBU в Брезно-Осрблье
1сегодня, 06:01
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
312 января, 15:29
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Швеция вышла на 2-е место, Норвегия – 3-я
12 января, 15:15
Кубок России. Общий зачет. Бабиков вышел в лидеры, Латыпов – 2-й, Бажин – 3-й
1012 января, 14:20
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко – 2-я, Резцова – 3-я
1312 января, 14:19
Кубок IBU. Гонка преследования. Дале-Шевдал одержал победу, Фрей – 2-й, Цобель – 3-й
212 января, 13:36
Рекомендуем