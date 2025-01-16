«Если я не стреляю 0-0 в спринте, брею голову». Серохвостов поспорил с тренером сборной по стрельбе
Даниил Серохвостов заключил пари с тренером по стрельбе Игорем Охотниковым.
Он пообещал побрить голову, если допустит хоть один промах в спринте.
«Спор с тренером сборной по стрельбе Охотниковым Игорем Юрьевичем: я стреляю 0-0 в спринте – он бреет голову, если я не стреляю 0-0, брею голову я», – написал в соцсети Серохвостов.
Ближайший спринт российские биатлонисты пробегут на Кубке Содружества в Демино 17 января.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Даниила Серохвостова
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