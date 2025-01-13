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Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

С 15 по 19 января в Рупольдинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Расписание гонок

15 января, среда

Индивидуальная гонка, мужчины

16:10

16 января, четверг

Индивидуальная гонка, женщины

16:10

17 января, пятница

Эстафета, мужчины

16:20

18 января, суббота

Эстафета, женщины

16:20

19 января, воскресенье

Масс-старт, мужчины

14:30

Масс-старт, женщины

17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoРупольдинг
расписание турниров
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