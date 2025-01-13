Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
С 15 по 19 января в Рупольдинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2024/25
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Расписание гонок
15 января, среда
Индивидуальная гонка, мужчины
16:10
16 января, четверг
Индивидуальная гонка, женщины
16:10
17 января, пятница
Эстафета, мужчины
16:20
18 января, суббота
Эстафета, женщины
16:20
19 января, воскресенье
Масс-старт, мужчины
14:30
Масс-старт, женщины
17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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