Сорум одержал первую победу на Кубке мира в карьере, у Эмильена Клода первый подиум, у Расторгуева – 4-й

Норвежец Вебьорн Сорум одержал первую победу на Кубке мира в карьере.

Сегодня 26-летний норвежец выиграл золото в индивидуальной гонке на этапе в Рупольдинге. Это его третья награда на Кубке мира (1-0-2).

Вторым финишировал француз Эмильен Клод . Он впервые поднимется на подиум КМ.

Бронзу завоевал представитель Латвии Андрей Расторгуев, у него четвертая награда Кубка мира (0-3-1).