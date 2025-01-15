Сорум одержал первую победу на Кубке мира в карьере, у Эмильена Клода первый подиум, у Расторгуева – 4-й
Норвежец Вебьорн Сорум одержал первую победу на Кубке мира в карьере.
Сегодня 26-летний норвежец выиграл золото в индивидуальной гонке на этапе в Рупольдинге. Это его третья награда на Кубке мира (1-0-2).
Вторым финишировал француз Эмильен Клод. Он впервые поднимется на подиум КМ.
Бронзу завоевал представитель Латвии Андрей Расторгуев, у него четвертая награда Кубка мира (0-3-1).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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