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Сорум одержал первую победу на Кубке мира в карьере, у Эмильена Клода первый подиум, у Расторгуева – 4-й

Норвежец Вебьорн Сорум одержал первую победу на Кубке мира в карьере.

Сегодня 26-летний норвежец выиграл золото в индивидуальной гонке на этапе в Рупольдинге. Это его третья награда на Кубке мира (1-0-2). 

Вторым финишировал француз Эмильен Клод. Он впервые поднимется на подиум КМ. 

Бронзу завоевал представитель Латвии Андрей Расторгуев, у него четвертая награда Кубка мира (0-3-1). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЭмильен Клод
logoРупольдинг
logoВебьорн Сорум
logoАндрей Расторгуев
logoсборная Франции
logoсборная Латвии
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Норвегии
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