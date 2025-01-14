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Свищев о Самуэльссоне: «Если тебя раздражают россияне, пей таблетки от раздражения. Если хочешь победить наших спортсменов в честной борьбе, обыграй их на лыжне»

Свищев предложил биатлонисту Самуэльссону пить таблетки от раздражения.

Ранее Самуэльссон заявил, что его раздражает вопрос о возможном возвращении россиян на международные старты. 

«Самуэльссон делает такие заявления, потому что боится потерять призовые места, когда российские биатлонисты вернутся. Он хочет создать для себя и своих партнеров по команде более сладкие условия, при которых не будет сильного конкурента – россиян и белорусов.

Шведы и скандинавы спят и видят это. Медали чемпионата мира и Олимпийских игр будут более доступны для них в отсутствие россиян.

Я вообще не понимаю, почему Самуэльссон начал выпендриваться и говорить, что его раздражает возвращение российских спортсменов. Больше его ничего не раздражает? Его не раздражает то, что Земля крутится вокруг Солнца?

Если тебя раздражают россияне, тогда пей таблетки от раздражения. Если ты хочешь победить наших спортсменов в честной борьбе, обыграй их на лыжне. Раньше скандинавов раздражали допинговые скандалы, хотя они сами все астматики», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Самуэльссон о возможном допуске российских биатлонистов: «Меня раздражает, когда поднимается этот вопрос. Спортсмены не должны возвращаться»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
logoСебастьян Самуэльссон
logoДмитрий Свищев
logoсборная России
logoсборная Швеции
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