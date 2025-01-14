Евгений Редькин: «Самуэльссон – больной человек, в Швеции процветает русофобия. Под Полтаву надо шведов загнать, напомнить им историю»
Редькин назвал Самуэльссона «больным человеком» после слов о российских спортсменах.
«Самуэльссон – больной человек, в Швеции процветает русофобия. Под Полтаву надо шведов загнать, напомнить им историю.
Иностранным биатлонистам хорошо сейчас без россиян, занимаются самолюбованием.
Я не думаю, что когда вернемся, мы всех победим сразу, но борьбу точно навяжем. И когда вернемся, в десна целовать иностранцев не будем. От того, что увидим Самуэльсона, радости у наших спортсменов не прибавится.
Ты спортсмен, бегай, соревнуйся, а не разжигай межнациональную рознь. Иностранные спортсмены позабыли принципы спорта, а, может, и не знали вовсе», – сказал член исполкома СБР Евгений Редькин.
Самуэльссон о возможном допуске российских биатлонистов: «Меня раздражает, когда поднимается этот вопрос. Спортсмены не должны возвращаться»
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем