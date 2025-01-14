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  • Евгений Редькин: «Самуэльссон – больной человек, в Швеции процветает русофобия. Под Полтаву надо шведов загнать, напомнить им историю»
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Евгений Редькин: «Самуэльссон – больной человек, в Швеции процветает русофобия. Под Полтаву надо шведов загнать, напомнить им историю»

Редькин назвал Самуэльссона «больным человеком» после слов о российских спортсменах.

«Самуэльссон – больной человек, в Швеции процветает русофобия. Под Полтаву надо шведов загнать, напомнить им историю.

Иностранным биатлонистам хорошо сейчас без россиян, занимаются самолюбованием.

Я не думаю, что когда вернемся, мы всех победим сразу, но борьбу точно навяжем. И когда вернемся, в десна целовать иностранцев не будем. От того, что увидим Самуэльсона, радости у наших спортсменов не прибавится.

Ты спортсмен, бегай, соревнуйся, а не разжигай межнациональную рознь. Иностранные спортсмены позабыли принципы спорта, а, может, и не знали вовсе», – сказал член исполкома СБР Евгений Редькин.

Самуэльссон о возможном допуске российских биатлонистов: «Меня раздражает, когда поднимается этот вопрос. Спортсмены не должны возвращаться»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
logoСоюз биатлонистов России
logoсборная России
logoсборная Швеции
Евгений Редькин
logoСебастьян Самуэльссон
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