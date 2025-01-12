Эльвира Оберг: «Чувствую себя очень уверенно после вчерашней гонки преследования. Наша сервис-бригада проделала потрясающую работу»

Эльвира Оберг прокомментировала победу Швеции в смешанной эстафете.

Шведская команда победила в миксте на этапе Кубка мира впервые за 14 лет. Оберг бежала на заключительном этапе. Накануне в гонке преследования она отыграла 34 позиции и стала третьей.

«На самом деле это первый раз, когда наша команда выигрывает смешанную эстафету. Конечно, всегда приятно пересечь финишную черту первой и сделать это на глазах у такого количества людей, победить вместе с товарищами по команде. Это невероятно.

Лу Жанмонно – одна из лучших биатлонисток в мире, поэтому мне нужно было быть очень сосредоточенной. Я понимала, что если попаду дополнительным патроном, то у меня получится.

Я была уверена в себе после вчерашней гонки преследования. Сегодня я также чувствовала себя уверенно на лыжах. Сервис-бригада проделала потрясающую работу, так что мне оставалось только выйти и сделать свое дело», – сказала биатлонистка.