Эльвира Оберг о бронзе в пасьюте, где она отыграла 34 места: «Одна из моих лучших гонок. Спринт стал для меня настоящим кошмаром»
Эльвира Оберг отыграла 34 места в пасьюте и завоевала бронзу на этапе Кубка мира.
Шведская биатлонистка сегодня финишировала третьей в Оберхофе. Она выходила на старт после 37-го места в спринте – с отставанием в 2 минуты 21 секунду.
«Это совершенно невероятно. Думаю, это одна из моих лучших гонок. Пробежать ее так после спринта, который стал для меня настоящим кошмаром... Очень рада такому камбэку.
После спринта тренер Йоханнес (Лукас) и я понимали, что победить нереально, да и оказаться на подиуме тоже. Но можно просто провести хороший пасьют и сделать то, что ты должен», – сказала Эльвира.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Ski-Nordique
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