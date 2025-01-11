Кубок мира. Смешанная эстафета. Лагрейд и Тандревольд представят Норвегию, Самуэльссон и сестры Оберг – Швецию, Перро и Жанмонно – Францию, Наврат и Пройс – Германию

12 января на Кубке мира по биатлону в Оберхофе пройдет смешанная эстафета.

Кубок мира по биатлону-2024/25 4-й этап Оберхоф, Германия Смешанная эстафета Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko. Старт-лист 1. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Марен Киркеэйде) 2. Франция (Фабьен Клод, Эрик Перро, Жанна Ришар, Лу Жанмонно) 3. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Оберг, Эльвира Оберг) 4. Германия (Данило Ритмюллер, Филипп Наврат, Юлия Таннхаймер, Франциска Пройс) 5. Италия (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Микела Каррара) 6. Украина (Виталий Мандзын, Дмитрий Пидручный, Алена Городна, Кристина Дмитренко) 7. Финляндия (Якко Ранта, Артту Хейккинен, Венла Лехтонен, Соня Лейнамо) 11. Австрия (Феликс Ляйтнер, Давид Коматц, Анна Андексер, Анна Гандлер) 12. Швейцария (Себастьян Штальдер, Жереми Финелло, Аита Гаспарин, Лена Хекки-Гросс) 14. Словакия (Томаш Скленарик, Артур Исхаков, Анастасия Кузьмина, Мария Ременова) 18. Словения (Миха Довжан, Ловро Планко, Полона Клеменчич, Анамария Лампич) Полный старт-лист – здесь . Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе