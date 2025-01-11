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Кубок мира. Смешанная эстафета. Лагрейд и Тандревольд представят Норвегию, Самуэльссон и сестры Оберг – Швецию, Перро и Жанмонно – Францию, Наврат и Пройс – Германию

12 января на Кубке мира по биатлону в Оберхофе пройдет смешанная эстафета.

Кубок мира по биатлону-2024/25

4-й этап

Оберхоф, Германия

Смешанная эстафета

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Старт-лист

1. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Марен Киркеэйде)

2. Франция (Фабьен Клод, Эрик Перро, Жанна Ришар, Лу Жанмонно)

3. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Оберг, Эльвира Оберг)

4. Германия (Данило Ритмюллер, Филипп Наврат, Юлия Таннхаймер, Франциска Пройс)

5. Италия (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Микела Каррара)

6. Украина (Виталий Мандзын, Дмитрий Пидручный, Алена Городна, Кристина Дмитренко)

7. Финляндия (Якко Ранта, Артту Хейккинен, Венла Лехтонен, Соня Лейнамо)

11. Австрия (Феликс Ляйтнер, Давид Коматц, Анна Андексер, Анна Гандлер)

12. Швейцария (Себастьян Штальдер, Жереми Финелло, Аита Гаспарин, Лена Хекки-Гросс)

14. Словакия (Томаш Скленарик, Артур Исхаков, Анастасия Кузьмина, Мария Ременова)

18. Словения (Миха Довжан, Ловро Планко, Полона Клеменчич, Анамария Лампич)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
logoОберхоф
смешанная эстафета
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Финляндии
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Италии по биатлону
logoсборная Италии жен
logoсборная Норвегии
logoсборная Украины жен
logoсборная Украины
logoсборная Финляндии жен
logoсборная Германии
logoсборная Швеции жен
logoсборная Швеции
logoсборная Германии жен
logoсборная Франции жен
logoсборная Франции
logoФабьен Клод
logoТарьей Бо
logoЛу Жанмонно
logoФилипп Наврат
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoЭрик Перро
logoДанило Ритмюллер
logoСебастьян Самуэльссон
logoМарен Киркеэйде
logoХанна Оберг
logoЖанна Ришар
logoМартин Понсилуома
logoЭльвира Оберг
logoФранциска Пройс
logoЮлия Таннхаймер
logoКристина Дмитренко
logoВиталий Мандзын
logoДмитрий Пидручный
logoЛукас Хофер
logoАлена Городна
logoДоротея Вирер
logoТоммазо Джакомель
logoМикела Каррара
logoсборная Словении жен
Артту Хейккинен
logoЛовро Планко
logoЯкко Олави Ранта
logoМиха Довжан
logoАнамария Лампич
logoПолона Клеменчич
logoВенла Лехтонен
logoСоня Лейнамо
logoсборная Словении
logoФеликс Ляйтнер
logoЖереми Финелло
logoДавид Коматц
logoАнна Андексер
logoсборная Швейцарии
logoсборная Австрии
logoАита Гаспарин
logoсборная Австрии жен
logoСебастьян Штальдер
logoсборная Швейцарии жен
logoЛена Хекки-Гросс
logoАнна Гандлер
logoМария Ременова
Томаш Скленарик
Артур Исхаков
logoАнастасия Кузьмина
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