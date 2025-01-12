Рустам Каюмов: «Я не умею быстро стрелять, моя задача была – сконцентрироваться на точности. Стреляешь ноль – и это дает тебе большое преимущество на трассе»

Рустам Каюмов высказался о победе в суперспринте на Кубке России в Рязани.

«Я не умею быстро стрелять, моя задача была – сконцентрироваться на точной стрельбе, что у меня и получилось в целом. Нужно было пройти мою проблемную лежку на ноль, а стоя меня уже отпускает, я собираюсь.

Стреляешь ноль – неважно, быстро или медленно, – и это дает тебе большое преимущество на трассе.

Тренировочный план нам пишет Сергей Георгиевич Сандуляк. Со стрельбой тоже работаем с ним.

Следующие старты? Планов пропускать гонки нет», – сказал Каюмов в эфире «Матч ТВ».