Рустам Каюмов: «Я не умею быстро стрелять, моя задача была – сконцентрироваться на точности. Стреляешь ноль – и это дает тебе большое преимущество на трассе»
Рустам Каюмов высказался о победе в суперспринте на Кубке России в Рязани.
«Я не умею быстро стрелять, моя задача была – сконцентрироваться на точной стрельбе, что у меня и получилось в целом. Нужно было пройти мою проблемную лежку на ноль, а стоя меня уже отпускает, я собираюсь.
Стреляешь ноль – неважно, быстро или медленно, – и это дает тебе большое преимущество на трассе.
Тренировочный план нам пишет Сергей Георгиевич Сандуляк. Со стрельбой тоже работаем с ним.
Следующие старты? Планов пропускать гонки нет», – сказал Каюмов в эфире «Матч ТВ».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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