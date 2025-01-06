Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе
С 9 по 12 января в Оберхофе пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2024/25
4-й этап
Оберхоф, Германия
Расписание гонок
9 января, четверг
Спринт, женщины
16:20
10 января, пятница
Спринт, мужчины
16:20
11 января, суббота
Гонка преследования, женщины
14:30
Гонка преследования, мужчины
16:45
12 января, воскресенье
Сингл-микст
14:20
Смешанная эстафета
16:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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