Самуэльссон пропустил неделю тренировок из-за болезни: «Поднялась температура, но в остальном все прошло спокойно»

Себастьян Самуэльссон заболел во время Рождества и пропустил неделю тренировок.

Шведский биатлонист сейчас занимает пятое место в общем зачете Кубка мира. С 9 по 12 января в Оберхофе пройдет очередной этап соревнований.

«У меня один раз поднялась температура, но в остальном все прошло спокойно.

Если у вас когда-то и есть время переболеть, так это в Рождество. Многие из других стран уже болели во Франции (где проходил предыдущий этап Кубка мира – Спортс’’), так что думаю, им пришлось нелегко.

Возможно, в пятницу мне будет немного тяжеловато, но никаких проблем быть не должно», – сказал Самуэльссон.

В пятницу, 10 января, в Оберхофе состоится мужской спринт.