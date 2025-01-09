Самуэльссон пропустил неделю тренировок из-за болезни: «Поднялась температура, но в остальном все прошло спокойно»
Себастьян Самуэльссон заболел во время Рождества и пропустил неделю тренировок.
Шведский биатлонист сейчас занимает пятое место в общем зачете Кубка мира. С 9 по 12 января в Оберхофе пройдет очередной этап соревнований.
«У меня один раз поднялась температура, но в остальном все прошло спокойно.
Если у вас когда-то и есть время переболеть, так это в Рождество. Многие из других стран уже болели во Франции (где проходил предыдущий этап Кубка мира – Спортс’’), так что думаю, им пришлось нелегко.
Возможно, в пятницу мне будет немного тяжеловато, но никаких проблем быть не должно», – сказал Самуэльссон.
В пятницу, 10 января, в Оберхофе состоится мужской спринт.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: SVT
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