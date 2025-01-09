  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Самуэльссон пропустил неделю тренировок из-за болезни: «Поднялась температура, но в остальном все прошло спокойно»
1

Самуэльссон пропустил неделю тренировок из-за болезни: «Поднялась температура, но в остальном все прошло спокойно»

Себастьян Самуэльссон заболел во время Рождества и пропустил неделю тренировок.

Шведский биатлонист сейчас занимает пятое место в общем зачете Кубка мира. С 9 по 12 января в Оберхофе пройдет очередной этап соревнований.

«У меня один раз поднялась температура, но в остальном все прошло спокойно.

Если у вас когда-то и есть время переболеть, так это в Рождество. Многие из других стран уже болели во Франции (где проходил предыдущий этап Кубка мира – Спортс’’), так что думаю, им пришлось нелегко.

Возможно, в пятницу мне будет немного тяжеловато, но никаких проблем быть не должно», – сказал Самуэльссон.

В пятницу, 10 января, в Оберхофе состоится мужской спринт.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: SVT
logoсборная Швеции
logoСебастьян Самуэльссон
logoКубок мира по биатлону
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Ритмюллер вышел в лидеры , Тарьей Бо – 2-й, Перро – 3-й
22 декабря 2024, 12:50
Кубок мира. Общий зачет. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Лагрейд – 2-й, Жаклен – 3-й
1522 декабря 2024, 12:47
Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход, Тарьей уступил 31 секунду, Ритмюллер – 33, Штрелов – быстрейший в стрельбе
22 декабря 2024, 12:36
Рекомендуем
Главные новости
Кубок России. Пролог. Резцова, Казакевич, Дербушева, Поварницын и Поршнев проведут дуэльную стрельбу
446 минут назад
Кубок IBU. Шово, Гигонна, Бене, Шерер, Пуфф, Фемстейневик, Юхансен, Скуган, Эрдал выступят в спринте
51 минуту назадLive
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Рязани
3сегодня, 06:10
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе
6сегодня, 06:10
Расписание четвертого этапа Кубка IBU в Арбере
3сегодня, 06:10
Кубок мира. Спринт. Кузьмина стартует 4-й, Тандревольд – 23-й, Эльвира Оберг – 40-й, Жанмонно – 44-й, Симон – 58-й, Пройс – 64-й
8сегодня, 06:09
Ингрид Тандревольд: «У меня нет больших ожиданий от Оберхофа. Не думаю, что нахожусь в хорошей форме – я не могла много тренироваться»
3вчера, 20:33
Васильев о скандале с призовыми в прыжках с трамплина: «Попахивает прямой дискриминацией. Призы у мужчин и женщин могут различаться, но не до такой степени»
17вчера, 14:59
Пройс о лидерстве в общем зачете: «Мне легко с этим справляться. Не чувствую себя как-то иначе»
10вчера, 11:59
WADA не подтвердило, что Россия погасила долги по членским взносам за 2023 и 2024 годы
15вчера, 11:45
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок IBU. Дале-Шевдал, Фрей, Баккен, Эвербю, Аспенес, Реес, Цобель, Фрацшер выступят в спринте
сегодня, 06:10
Емерхонов о «Гонке чемпионов»: «Считаю, что все сделали классно. Биатлонисты завершили, потому что стрельба более непредсказуема, и все решалось на ней»
6 января, 18:47
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
66 января, 12:03
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс вышла в лидеры, Эльвира Оберг – 2-я, Симон – 3-я
122 декабря 2024, 15:14
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Ритмюллер вышел в лидеры , Тарьей Бо – 2-й, Перро – 3-й
22 декабря 2024, 12:50
Кубок мира. Общий зачет. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Лагрейд – 2-й, Жаклен – 3-й
1522 декабря 2024, 12:47
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Пройс вышла в лидеры, Фойгт – 2-я, Симон – 3-я
21 декабря 2024, 14:51
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
21 декабря 2024, 12:42
Стремсхайм пропустит гонку преследования и масс-старт на этапе Кубка мира в Анси
21 декабря 2024, 08:16
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Давидова – 3-я
20 декабря 2024, 15:27
Рекомендуем