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Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход, Тарьей уступил 31 секунду, Ритмюллер – 33, Штрелов – быстрейший в стрельбе

Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в масс-старте на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25

3-й этап

Анси, Франция

Мужчины

Масс-старт

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 33.13,3

2. Мартин Ульдал (Норвегия) – 4,7

3. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 21,5

4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 23,1

5. Фабьен Клод (Франция) – 29,3

6. Тарьей Бо (Норвегия) – 31,2

7. Данило Ритмюллер (Германия) – 33,9

8-9. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 35,6

8-9. Жереми Финелло (Швейцария) – 35,6

10. Томмазо Джакомель (Италия) – 52,1

11. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 52,3

12. Эрик Перро (Франция) – 1.05,1

13. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.10,0

Скорострельность

1. Юстус Штрелов (Германия) – 1.26,5 (3)

2. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 1.31,3 (3)

3. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 1.33,8 (2)

4. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.36,5 (5)

5. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.38,3 (3)

6. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.38,6 (1)

7. Антонин Гигонна (Франция) – 1.39,9 (7)

8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.41,3 (5)

9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.42,8 (2)

10. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.44,7 (4)...

15. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.47,0 (1)...

20. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.49,0 (3)...

23. Данило Ритмюллер (Германия) – 1.50,9 (1)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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