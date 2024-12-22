Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход, Тарьей уступил 31 секунду, Ритмюллер – 33, Штрелов – быстрейший в стрельбе

Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в масс-старте на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25 3-й этап Анси, Франция Мужчины Масс-старт Лыжный ход 1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 33.13,3 2. Мартин Ульдал (Норвегия) – 4,7 3. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 21,5 4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 23,1 5. Фабьен Клод (Франция) – 29,3 6. Тарьей Бо (Норвегия) – 31,2 7. Данило Ритмюллер (Германия) – 33,9 8-9. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 35,6 8-9. Жереми Финелло (Швейцария) – 35,6 10. Томмазо Джакомель (Италия) – 52,1 11. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 52,3 12. Эрик Перро (Франция) – 1.05,1 13. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.10,0 Скорострельность 1. Юстус Штрелов (Германия) – 1.26,5 (3) 2. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 1.31,3 (3) 3. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 1.33,8 (2) 4. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.36,5 (5) 5. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.38,3 (3) 6. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.38,6 (1) 7. Антонин Гигонна (Франция) – 1.39,9 (7) 8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.41,3 (5) 9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.42,8 (2) 10. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.44,7 (4)... 15. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.47,0 (1)... 20. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.49,0 (3)... 23. Данило Ритмюллер (Германия) – 1.50,9 (1)