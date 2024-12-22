Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход, Тарьей уступил 31 секунду, Ритмюллер – 33, Штрелов – быстрейший в стрельбе
Кубок мира по биатлону-2024/25
3-й этап
Анси, Франция
Мужчины
Масс-старт
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 33.13,3
2. Мартин Ульдал (Норвегия) – 4,7
3. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 21,5
4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 23,1
5. Фабьен Клод (Франция) – 29,3
6. Тарьей Бо (Норвегия) – 31,2
7. Данило Ритмюллер (Германия) – 33,9
8-9. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 35,6
8-9. Жереми Финелло (Швейцария) – 35,6
10. Томмазо Джакомель (Италия) – 52,1
11. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 52,3
12. Эрик Перро (Франция) – 1.05,1
13. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.10,0
Скорострельность
1. Юстус Штрелов (Германия) – 1.26,5 (3)
2. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 1.31,3 (3)
3. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 1.33,8 (2)
4. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.36,5 (5)
5. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.38,3 (3)
6. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.38,6 (1)
7. Антонин Гигонна (Франция) – 1.39,9 (7)
8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.41,3 (5)
9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.42,8 (2)
10. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.44,7 (4)...
15. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.47,0 (1)...
20. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.49,0 (3)...
23. Данило Ритмюллер (Германия) – 1.50,9 (1)
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