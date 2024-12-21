Кубок мира. Гонка преследования. Лампич была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше проиграла 7 секунд, у Эльвиры Оберг – лучшее чистое время пасьюта
Кубок мира по биатлону-2024/25
3-й этап
Анси, Франция
Женщины
Гонка преследования
Лыжный ход
1. Анамария Лампич (Словения) – 24.33,8
2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 7,2
3. Эльвира Оберг (Швеция) – 12,2
4. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 28,7
5. Элла Халварссон (Швеция) – 29,3
6. Ида Лиен (Швеция) – 33,0
7-8. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 39,0
7-8. Лу Жанмонно (Франция) – 39,0
9. Осеан Мишлон (Франция) – 42,8
10. Жюлия Симон (Франция) – 44,1
11. Жанна Ришар (Франция) – 46,3...
14. Франциска Пройс (Германия) – 55,9
15. Доротея Вирер (Италия) – 1.00,2...
20. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.13,5
Скорострельность
1. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.30,9 (2)
2. Анна Вайдель (Германия) – 1.32,7 (0)
3. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.33,0 (3)
4. Лотте Лие (Бельгия) – 1.33,8 (2)
5. Жюлия Симон (Франция) – 1.33,9 (2)
6. Селина Гротиан (Германия) – 1.34,9 (2)...
13. Франциска Пройс (Германия) – 1.41,9 (1)...
16. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.47,6 (2)...
24. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 1.50,2 (7)...
39. Анамария Лампич (Словения) – 1.56,0 (6)...
50. Ванесса Фойгт (Германия) – 2.07,2 (0)
Чистое время пасьюта
1. Эльвира Оберг (Швеция) – 28.43,9
2. Жюлия Симон (Франция) – 15,3
3. Осеан Мишлон (Франция) – 15,9
4. Франциска Пройс (Германия) – 25,0
5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 26,8
6. Паулина Батовска-Фиалкова (Словакия) – 27,9...
16. Ванесса Фойгт (Германия) – 47,3...
25. Анамария Лампич (Словения) – 1.35,9...
31. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 1.46,7
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