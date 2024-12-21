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  • Кубок мира. Гонка преследования. Лампич была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше проиграла 7 секунд, у Эльвиры Оберг – лучшее чистое время пасьюта
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Кубок мира. Гонка преследования. Лампич была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше проиграла 7 секунд, у Эльвиры Оберг – лучшее чистое время пасьюта

Лампич показала лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе в Анси.

Кубок мира по биатлону-2024/25

3-й этап

Анси, Франция

Женщины

Гонка преследования

Лыжный ход

1. Анамария Лампич (Словения) – 24.33,8

2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 7,2

3. Эльвира Оберг (Швеция) – 12,2

4. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 28,7

5. Элла Халварссон (Швеция) – 29,3

6. Ида Лиен (Швеция) – 33,0

7-8. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 39,0

7-8. Лу Жанмонно (Франция) – 39,0

9. Осеан Мишлон (Франция) – 42,8

10. Жюлия Симон (Франция) – 44,1

11. Жанна Ришар (Франция) – 46,3...

14. Франциска Пройс (Германия) – 55,9

15. Доротея Вирер (Италия) – 1.00,2...

20. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.13,5

Скорострельность

1. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.30,9 (2)

2. Анна Вайдель (Германия) – 1.32,7 (0)

3. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.33,0 (3)

4. Лотте Лие (Бельгия) – 1.33,8 (2)

5. Жюлия Симон (Франция) – 1.33,9 (2)

6. Селина Гротиан (Германия) – 1.34,9 (2)...

13. Франциска Пройс (Германия) – 1.41,9 (1)...

16. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.47,6 (2)...

24. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 1.50,2 (7)...

39. Анамария Лампич (Словения) – 1.56,0 (6)...

50. Ванесса Фойгт (Германия) – 2.07,2 (0)

Чистое время пасьюта

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 28.43,9

2. Жюлия Симон (Франция) – 15,3

3. Осеан Мишлон (Франция) – 15,9

4. Франциска Пройс (Германия) – 25,0

5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 26,8

6. Паулина Батовска-Фиалкова (Словакия) – 27,9...

16. Ванесса Фойгт (Германия) – 47,3...

25. Анамария Лампич (Словения) – 1.35,9...

31. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 1.46,7

Опубликовано: Полина Лоцик
logoПаулина Батовская-Фиалкова
logoсборная Италии жен
logoсборная Норвегии жен
logoЭлла Халварссон
logoсборная Финляндии жен
logoЖюлия Симон
logoВанесса Фойгт
logoсборная Швеции жен
logoИда Лиен
logoСуви Минккинен
logoФранциска Пройс
logoОсеан Мишлон
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Швейцарии жен
logoсборная Словении жен
logoМарен Киркеэйде
logoАнна Вайдель
logoсборная Франции жен
logoЖанна Ришар
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoСелина Гротиан
logoАнамария Лампич
logoЭльвира Оберг
logoЛена Хекки-Гросс
logoДоротея Вирер
гонка преследования (жен)
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