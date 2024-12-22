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  • Кубок мира. Масс-старт. Лампич была быстрейшей на лыжне, Батовская-Фиалкова уступила 42 секунды, Гротиан и Пройс – больше минуты, у Хекки-Гросс – лучшая скорострельность
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Кубок мира. Масс-старт. Лампич была быстрейшей на лыжне, Батовская-Фиалкова уступила 42 секунды, Гротиан и Пройс – больше минуты, у Хекки-Гросс – лучшая скорострельность

Анамария Лампич показала лучший лыжный ход в масс-старте на Кубке мира в Анси.

Кубок мира по биатлону-2024/25

3-й этап

Анси, Франция

Женщины

Масс-старт

Лыжный ход

1. Анамария Лампич (Словения) – 33.33,8

2. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 42,6

3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 47,1

4. Ида Лиен (Норвегия) – 52,8

5. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.10,7

6. Осеан Мишлон (Швеция) – 1.14,9

7. Селина Гротиан (Германия) – 1.15,3

8. Софи Шово (Франция) – 1.25,3

9. Жанна Ришар (Франция) – 1.25,7

10. Жюлия Симон (Франция) – 1.26,3

11. Лу Жанмонно (Франция) – 1.38,4...

17. Франциска Пройс (Германия) – 1.44,2

Скорострельность

1. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.36,9 (3)

2. Жюлия Симон (Франция) – 1.37,6 (4)

3. Лотте Лие (Бельгия) – 1.38,9 (3)

4. Селина Гротиан (Германия) – 1.42,8 (1)

5. Юлия Джима (Украина) – 1.44,2 (3)

6. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.45,8 (5)

7. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.46,8 (2)

8. Наталия Сидорович (Польша) – 1.49,9 (6)

9. Франциска Пройс (Германия) – 1.48,5 (0)

10. Венла Лехтонен (Финляндия) – 1.49,9 (4)...

20. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 2.01,2 (3)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
масс-старт (жен)
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logoЭльвира Оберг
logoПаулина Батовская-Фиалкова
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoАнамария Лампич
logoОсеан Мишлон
logoсборная Словакии жен
logoсборная Германии жен
logoАнна Магнуссон
logoсборная Швейцарии жен
logoСуви Минккинен
logoсборная Польши жен
logoсборная Украины жен
logoсборная Финляндии жен
logoЖюлия Симон
logoЮлия Джима
logoсборная Бельгии жен
logoЛена Хекки-Гросс
logoНаталия Сидорович (Томашевска)
logoЛотте Лие
logoЛу Жанмонно
logoЖанна Ришар
logoВенла Лехтонен
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