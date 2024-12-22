Кубок мира. Масс-старт. Лампич была быстрейшей на лыжне, Батовская-Фиалкова уступила 42 секунды, Гротиан и Пройс – больше минуты, у Хекки-Гросс – лучшая скорострельность
Кубок мира по биатлону-2024/25
3-й этап
Анси, Франция
Женщины
Масс-старт
Лыжный ход
1. Анамария Лампич (Словения) – 33.33,8
2. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 42,6
3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 47,1
4. Ида Лиен (Норвегия) – 52,8
5. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.10,7
6. Осеан Мишлон (Швеция) – 1.14,9
7. Селина Гротиан (Германия) – 1.15,3
8. Софи Шово (Франция) – 1.25,3
9. Жанна Ришар (Франция) – 1.25,7
10. Жюлия Симон (Франция) – 1.26,3
11. Лу Жанмонно (Франция) – 1.38,4...
17. Франциска Пройс (Германия) – 1.44,2
Скорострельность
1. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.36,9 (3)
2. Жюлия Симон (Франция) – 1.37,6 (4)
3. Лотте Лие (Бельгия) – 1.38,9 (3)
4. Селина Гротиан (Германия) – 1.42,8 (1)
5. Юлия Джима (Украина) – 1.44,2 (3)
6. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.45,8 (5)
7. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.46,8 (2)
8. Наталия Сидорович (Польша) – 1.49,9 (6)
9. Франциска Пройс (Германия) – 1.48,5 (0)
10. Венла Лехтонен (Финляндия) – 1.49,9 (4)...
20. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 2.01,2 (3)
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