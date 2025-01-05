Антон Бабиков: «Мне кажется, биатлонистов допустят нескоро. Точно не на моем веку. В моей жизни международных стартов в биатлоне не будет»

Антон Бабиков считает, что в его карьере больше не будет международных стартов.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.

– Вроде идет какая-то оттепель. У тебя надежда относительно международных стартов появилась?

– Да не, я не рассчитываю на такие вещи. Буду рад ошибаться, но мне кажется, биатлонистов допустят нескоро. Точно не на моем веку. В моей жизни международных стартов в биатлоне не будет. Вот беговые или трейловые – возможно.

– Пессимистично.

– Реалистично. Я сейчас объективно и в состав сборной не вхожу. Уверен, что мог бы побороться за это, но пока не вижу такой мотивации.

– Время от времени натыкаюсь на сравнительную аналитику – какая скорость у наших, а какая на Кубке мира, какое время изготовки там и здесь. Насколько показательную картину это дает?

– Да это абсолютно безграмотно. На Кубке мира стреляют лучше и быстрее, я это не отрицаю. Но сравнивать тайминг – глупость полнейшая.

Все даже отсекают время на рубеже по-разному. Кто-то от чипов на ногах и под ковриками, кто-то вручную. Вот в субботу в трансляции показывали, что у меня стойка – 19,8. А потом смотрю аналитику – 22 секунды. То есть даже с одного соревнования две разные цифры. А как сравнить с другой дистанции в другой гонке?

Плюс мотивация и необходимость умирать на дистанции разная. Как это просчитать? Серохвостов сейчас может позволить себе баловаться где-то – и общая скорость одна. Но, уверен, на Кубке мира в декабрьской форме он был бы в топе. Ногами – в топ-3. Да и остальные смотрелись бы по-другому.

– То есть если прямо сейчас сборная поедет на Кубок мира, команда не будет в жопе?

– Мы 100% были бы не в жопе. Просто не все понимают, насколько важна мотивация. Одно дело, когда ты здесь, и другое – когда там. Одно дело – максимально качественные патроны и лыжи, другое – какие есть. И так далее, и так далее. Я в этом уверен. Но вот проверить в ближайшее время, боюсь, вряд ли сможем, – сказал Бабиков в интервью корреспонденту Спортс’‘ Владимиру Иванову.

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