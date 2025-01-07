  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • На четвертом этапе Кубка России в Рязани вместо больших масс-стартов пройдут суперспринты
0

На четвертом этапе Кубка России в Рязани вместо больших масс-стартов пройдут суперспринты

В программе Кубка России по биатлону в Рязани произошли изменения.

Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. 

Четвертый этап Кубка России по биатлону в Рязани пройдет с 10 по 12 января. 

«Кстати, погода в Рязани вносит изменения в программу Кубка России по биатлону!

В пятницу спринтерские гонки, тут без изменений, но в субботу будут укороченные гонки преследования, а в воскресенье суперспринты!

Мороза не предвидится, проблемы связаны с теплой погодой! Но гонки состоятся, и «Матч ТВ» все покажет!» – написал Губерниев. 

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Рязани

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Дмитрия Губерниева
logoсборная России жен
logoсборная России
logoКубок России
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Чепиков: «В российском биатлоне в 2024 году появлялись новые интересные имена и лица»
3 января, 11:05
Михаил Шашилов: «Может быть, у Падина есть проблема, но у нас с ним нет. Когда его брали третьим тренером, ему сказали, что будут сложности»
6524 декабря 2024, 14:14
Савелий Коростелев: «Хотелось бы трассы менять каждый уик-энд – так веселее, в каком-то плане это поддерживает подобие ажиотажа международных стартов»
20 декабря 2024, 13:01
Рекомендуем
Главные новости
Губерниев о «Гонке чемпионов»: «Такие форматы нужно продолжать делать по возможности почаще, потому что оба вида спорта подтягивают друг друга»
6сегодня, 15:03
Ханна Оберг выступит на этапе Кубка мира в Оберхофе
5сегодня, 13:15
Губерниев о санкциях: «У меня есть договоренность с международными юристами. Когда ситуация будет меняться, мы засудим Канаду, ей не поздоровится»
107сегодня, 10:43
Кристина Резцова: «В глубине души все-таки надеюсь, что нас допустят до международных соревнований, так как олимпийского золота у меня еще нет»
23сегодня, 08:27
Кристина Резцова: «Цели догнать Виролайнен по детям нет, потому что у Даши настрой – еще и еще»
1сегодня, 08:16
Дмитрий Васильев: «Бах полностью потерял свое лицо и опозорил мировой спорт. Он оставил после себя грязное пятно на международном олимпийском движении»
42сегодня, 06:55
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Рязани
1сегодня, 05:30
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе
5сегодня, 05:25
Расписание четвертого этапа Кубка IBU в Арбере
2вчера, 12:32
«Планы на оставшуюся часть сезона? Стрельнуть ноль». Серохвостов ответил на вопросы подписчиков
2вчера, 20:39
Ко всем новостям
Последние новости
Емерхонов о «Гонке чемпионов»: «Считаю, что все сделали классно. Биатлонисты завершили, потому что стрельба более непредсказуема, и все решалось на ней»
вчера, 18:47
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
6вчера, 12:03
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс вышла в лидеры, Эльвира Оберг – 2-я, Симон – 3-я
122 декабря 2024, 15:14
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Ритмюллер вышел в лидеры , Тарьей Бо – 2-й, Перро – 3-й
22 декабря 2024, 12:50
Кубок мира. Общий зачет. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Лагрейд – 2-й, Жаклен – 3-й
1522 декабря 2024, 12:47
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Пройс вышла в лидеры, Фойгт – 2-я, Симон – 3-я
21 декабря 2024, 14:51
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
21 декабря 2024, 12:42
Стремсхайм пропустит гонку преследования и масс-старт на этапе Кубка мира в Анси
21 декабря 2024, 08:16
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Давидова – 3-я
20 декабря 2024, 15:27
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
220 декабря 2024, 15:08
Рекомендуем