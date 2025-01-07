На четвертом этапе Кубка России в Рязани вместо больших масс-стартов пройдут суперспринты
В программе Кубка России по биатлону в Рязани произошли изменения.
Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Четвертый этап Кубка России по биатлону в Рязани пройдет с 10 по 12 января.
«Кстати, погода в Рязани вносит изменения в программу Кубка России по биатлону!
В пятницу спринтерские гонки, тут без изменений, но в субботу будут укороченные гонки преследования, а в воскресенье суперспринты!
Мороза не предвидится, проблемы связаны с теплой погодой! Но гонки состоятся, и «Матч ТВ» все покажет!» – написал Губерниев.
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Рязани
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Дмитрия Губерниева
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