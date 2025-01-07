На четвертом этапе Кубка России в Рязани вместо больших масс-стартов пройдут суперспринты

В программе Кубка России по биатлону в Рязани произошли изменения.

Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Четвертый этап Кубка России по биатлону в Рязани пройдет с 10 по 12 января.

«Кстати, погода в Рязани вносит изменения в программу Кубка России по биатлону!

В пятницу спринтерские гонки, тут без изменений, но в субботу будут укороченные гонки преследования, а в воскресенье суперспринты!

Мороза не предвидится, проблемы связаны с теплой погодой! Но гонки состоятся, и «Матч ТВ» все покажет!» – написал Губерниев.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Рязани