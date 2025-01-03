Сергей Чепиков: «В российском биатлоне в 2024 году появлялись новые интересные имена и лица»
Сергей Чепиков заявил, что в российском биатлоне появились новые интересные лица.
– Хорошо, что на Кубке России по биатлону участвуют белорусы. Это добавляет турниру качественной конкуренции. Но и белорусским, и российским спортсменам остается ждать, чтобы политическая ситуация стабилизировались и всех нас допустили до международных стартов.
– Кого можно назвать лицом российского биатлона на сегодняшний день?
– Я не вхожу в руководящие органы Союза биатлонистов России (СБР), поэтому мне трудно что-то говорить. Но в российском биатлоне в 2024 году появлялись новые интересные имена и лица. Давайте дождемся международных стартов, чтобы говорить предметно, – сказал двукратный олимпийский чемпион Чепиков.
С марта 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
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