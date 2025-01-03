  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Сергей Чепиков: «В российском биатлоне в 2024 году появлялись новые интересные имена и лица»
0

Сергей Чепиков: «В российском биатлоне в 2024 году появлялись новые интересные имена и лица»

Сергей Чепиков заявил, что в российском биатлоне появились новые интересные лица.

– Хорошо, что на Кубке России по биатлону участвуют белорусы. Это добавляет турниру качественной конкуренции. Но и белорусским, и российским спортсменам остается ждать, чтобы политическая ситуация стабилизировались и всех нас допустили до международных стартов.

– Кого можно назвать лицом российского биатлона на сегодняшний день?

– Я не вхожу в руководящие органы Союза биатлонистов России (СБР), поэтому мне трудно что-то говорить. Но в российском биатлоне в 2024 году появлялись новые интересные имена и лица. Давайте дождемся международных стартов, чтобы говорить предметно, – сказал двукратный олимпийский чемпион Чепиков.

С марта 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoсборная России жен
Политика
logoСоюз биатлонистов России
logoсборная Беларуси жен
logoСергей Чепиков
logoКубок России
logoсборная России
сборная Беларуси
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
IBU не рассматривает допуск россиян и белорусов: «Отстранение будет сохраняться, пока обе федерации не продемонстрируют полную приверженность принципам IBU»
720 минут назад
«Гонка чемпионов». Латыпов, Логинов, Смольский, Бабиков, Халили и Поварницын выступят в квалификации
сегодня, 06:50
«Гонка чемпионов». Резцова, Сливко, Казакевич, Смольская, Сола, Халили и Шевченко выступят в квалификации
сегодня, 06:20
Дмитрий Губерниев: «Год стартует пусть с туманных, но все же надежд на наше возвращение зимой»
сегодня, 05:51
Лиза Виттоцци пропустит четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе
2сегодня, 05:40
Расписание трансляций «Гонки чемпионов» по биатлону и лыжам в Рязани
6сегодня, 05:30
Максим Максимов: «Самый запоминающийся момент в году – розыгрыш Халили и Серохвостова на финише в Ханты-Мансийске. Это самый яркий момент.
3сегодня, 05:29
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: «Гонка чемпионов» пройдет в Рязани в январе, финал Кубка России – в Златоусте в марте
451 января, 13:16
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25
451 января, 13:16
Брезаз-Буше, Симон, Жанмонно, Жаклен, Фийон-Майе, Перро вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Оберхофе
830 декабря 2024, 19:58
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
61 января, 13:16
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс вышла в лидеры, Эльвира Оберг – 2-я, Симон – 3-я
122 декабря 2024, 15:14
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Ритмюллер вышел в лидеры , Тарьей Бо – 2-й, Перро – 3-й
22 декабря 2024, 12:50
Кубок мира. Общий зачет. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Лагрейд – 2-й, Жаклен – 3-й
1522 декабря 2024, 12:47
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Пройс вышла в лидеры, Фойгт – 2-я, Симон – 3-я
21 декабря 2024, 14:51
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
21 декабря 2024, 12:42
Стремсхайм пропустит гонку преследования и масс-старт на этапе Кубка мира в Анси
21 декабря 2024, 08:16
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Давидова – 3-я
20 декабря 2024, 15:27
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
220 декабря 2024, 15:08
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Самуэльссон – 2-й, Лагрейд вышел на 3-е место
19 декабря 2024, 15:11
Рекомендуем