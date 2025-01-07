Губерниев о санкциях: «У меня есть договоренность с международными юристами. Когда ситуация будет меняться, мы засудим Канаду, ей не поздоровится»

Дмитрий Губерниев заявил, что «засудит Канаду».

В октябре 2022 года комментатор был внесен в санкционный список этой страны.

«Санкции накладываются быстро, а снимаются медленно. У меня есть договоренность с международными юристами. Когда ситуация будет меняться, мы засудим Канаду, ей не поздоровится.

Что касается того, чтобы съездить в Канаду и лично увидеть рекорд Овечкина, то не факт, что он будет именно там. Большие шансы, что это случится в США. Пока об этом не думаю.

В конце концов, не важно, поедем ли мы туда лично. Главное, чтобы он установил этот рекорд, все было в порядке со здоровьем и с голевым чутьем», – сказал Губерниев.