Организатор «Гонки чемпионов» Колесников: «Если поступит запрос от федераций биатлона и лыжных гонок, с удовольствием проведу соревнования и в следующем году»

Организатор «Гонки чемпионов» высказался о регулярном проведении соревнований.

Шоу-турнир с участием лыжников и биатлонистов проходил 4-5 января в Рязани. Титульным спонсором выступила компания «Технониколь», совладельцем которой является Сергей Колесников .

– В будущем «Гонка чемпионов» станет регулярным стартом?

– Если такой запрос поступит от федераций биатлона и лыжных гонок, я с удовольствием проведу эти соревнования и в следующем году. Моего желания мало. Главное, чтобы этого хотели зрители, чтобы вы, журналисты, это поддерживали и поддерживали федерации и сами спортсмены. Без них это мероприятие провести невозможно. Если такое желание будет, с удовольствием проведу гонку и в следующий раз и сделаю это регулярным.

– Об отношении зрителей говорят заполненные трибуны и атмосфера как на Кубке мира. И это при не самых дешевых билетах?

– Здорово, значит, будем проводить и дальше.

– Насколько сейчас российскому биатлону удается компенсировать отсутствие международных стартов?

– Нет худа без добра. Теперь наши российские зрители могут лицезреть главных звезд на наших стадионах, а не на Кубке мира. Раньше у них такой возможности не было, так что в этом есть и свои плюсы. Минусы тоже есть, и они очевидны. Эту ситуацию я рассматриваю как шанс развивать российский спорт.

– Насколько показ Кубка России и Кубка Содружества на центральном телевидении может способствовать развитию массового спорта?

– Бесспорно трансляции Кубка России помогают развивать детский и любительский спорт, поэтому я приветствую эти репортажи. Мне лично нравится комментатор Губерниев, хотя иногда он за крепким словом в карман не лезет, но он популярен и популяризирует спорт, за что ему большое спасибо, – сказал Колесников.

«Вдохновляюсь Галицким. Хочу провести Кубок мира в Рязани». Я увидел «Гонку чемпионов» изнутри