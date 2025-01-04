Халили о победе в квалификации: «Разрывы какие-то огромные. Возможно, соперницы хитрили и не выкладывались по полной программе»

Анастасия Халили удивилась разрывам в квалификации «Гонки чемпионов».

Халили выиграла квалификацию с двумя промахами, опередив Викторию Сливко на 4 секунды. Динара Смольская, финишировавшая десятой, отстала почти на 40 секунд.

— Что такое огневой рубеж на равнинной дистанции?

— Наверное, больше кошмар в том плане, что очень короткая дистанции. Работаешь везде и подходишь в суете. Больше в этом кошмар.

Говорили, что в пятницу была ледяная трасса. Но сейчас трасса, можно сказать, в идеальном состоянии для таких погодных условий.

Возможно, соперницы хитрили и не выкладывались по полной программе (смеется). Потому что разрывы какие‑то огромные для такой дистанции. Надеюсь, я оставила силы на гонку, – рассказала Халили.