Халили о победе в квалификации: «Разрывы какие-то огромные. Возможно, соперницы хитрили и не выкладывались по полной программе»
Анастасия Халили удивилась разрывам в квалификации «Гонки чемпионов».
Халили выиграла квалификацию с двумя промахами, опередив Викторию Сливко на 4 секунды. Динара Смольская, финишировавшая десятой, отстала почти на 40 секунд.
— Что такое огневой рубеж на равнинной дистанции?
— Наверное, больше кошмар в том плане, что очень короткая дистанции. Работаешь везде и подходишь в суете. Больше в этом кошмар.
Говорили, что в пятницу была ледяная трасса. Но сейчас трасса, можно сказать, в идеальном состоянии для таких погодных условий.
Возможно, соперницы хитрили и не выкладывались по полной программе (смеется). Потому что разрывы какие‑то огромные для такой дистанции. Надеюсь, я оставила силы на гонку, – рассказала Халили.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем