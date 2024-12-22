Кубок IBU. Смешанная эстафета. Дале, Ботн, Скар и Фемстейневик побегут за Норвегию, Фрацшер, Цобель, Визенсартер и Шнайдер – за Германию
22 декабря на Кубке IBU по биатлону в Обертиллиахе пройдет смешанная эстафета.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
3-й этап
Обертиллиах, Австрия
Смешанная эстафета
Начало – 12:45 по московскому времени.
Старт-лист
1. Норвегия (Йоханнес Дале-Шевдал, Йохан-Олав Ботн, Сири Скар, Рагнхильд Фемстейневик)
2. Германия (Лукас Фрацшер, Давид Цобель, Марион Визенсартер, София Шнайдер)
3. Франция (Гаэтан Патурель, Оскар Ломбардо, Хло Шевалье, Пола Боте)
4. Швеция (Оскар Ольссон, Эрик Ларссон, Эмма Нильссон, Энни Линд)
5. Италия (Марко Барале, Элия Дзени, Линда Цингерле, Илария Скаттоло)
6. Австрия (Андреас Хехенбергер, Магнус Оберхаузер, Тамара Штайнер, Анна Юппе)
Полный старт-лист – здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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