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Кубок IBU. Смешанная эстафета. Дале, Ботн, Скар и Фемстейневик побегут за Норвегию, Фрацшер, Цобель, Визенсартер и Шнайдер – за Германию

22 декабря на Кубке IBU по биатлону в Обертиллиахе пройдет смешанная эстафета.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

3-й этап

Обертиллиах, Австрия

Смешанная эстафета 

Начало – 12:45 по московскому времени. 

Старт-лист 

1. Норвегия (Йоханнес Дале-Шевдал, Йохан-Олав Ботн, Сири Скар, Рагнхильд Фемстейневик) 

2. Германия (Лукас Фрацшер, Давид Цобель, Марион Визенсартер, София Шнайдер)

3. Франция (Гаэтан Патурель, Оскар Ломбардо, Хло Шевалье, Пола Боте)

4. Швеция (Оскар Ольссон, Эрик Ларссон, Эмма Нильссон, Энни Линд)

5. Италия (Марко Барале, Элия Дзени, Линда Цингерле, Илария Скаттоло) 

6. Австрия (Андреас Хехенбергер, Магнус Оберхаузер, Тамара Штайнер, Анна Юппе) 

Полный старт-лист – здесь. 

Расписание третьего этапа Кубка IBU в Обертиллиахе

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoРагнхильд Фемстейневик
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Франции жен
Йохан-Олав Ботн
результаты
logoсборная Германии жен
logoХло Шевалье
Марион Визенсартер (Дайгентеш)
Гаэтан Патурель
Пола Боте
Оскар Ломбардо
logoДавид Цобель
logoсборная Германии
logoсборная Норвегии
Сири Скар
logoКубок IBU
logoСофия Шнайдер
logoЙоханнес Дале-Шевдал
Лукас Фрацшер
logoсборная Франции
Эмма Нильссон
Энни Линд
Эрик Ларссон
Оскар Ольссон
logoсборная Швеции
logoсборная Швеции жен
Марко Барале
logoсборная Италии жен
Линда Цингерле
Илария Скаттоло
logoсборная Италии по биатлону
Элия Дзени
logoсборная Австрии жен
смешанная эстафета
logoТамара Штайнер
logoсборная Австрии
Анна Юппе
Магнус Оберхаузер
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