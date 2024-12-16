Расписание третьего этапа Кубка IBU в Обертиллиахе

С 19 по 22 декабря в австрийском Обертиллиахе пройдет третий этап Кубка IBU по биатлону.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

3-й этап

Обертиллиах, Австрия

Расписание гонок

19 декабря, четверг

Спринт, мужчины

12:45

Спринт, женщины

16:15

21 декабря, суббота

Большой масс-старт, мужчины

12:45

Большой масс-старт, женщины

15:30

22 декабря, воскресенье

Смешанная эстафета

12:45

Сингл-микст

15:45

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.