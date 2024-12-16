Расписание третьего этапа Кубка IBU в Обертиллиахе
С 19 по 22 декабря в австрийском Обертиллиахе пройдет третий этап Кубка IBU по биатлону.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
3-й этап
Обертиллиах, Австрия
Расписание гонок
19 декабря, четверг
Спринт, мужчины
12:45
Спринт, женщины
16:15
21 декабря, суббота
Большой масс-старт, мужчины
12:45
Большой масс-старт, женщины
15:30
22 декабря, воскресенье
Смешанная эстафета
12:45
Сингл-микст
15:45
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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