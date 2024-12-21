Кубок IBU. Боте, Бене, Шевалье, Скар, Фихтнер, Фемстейневик, Скуган, Эрдал, Кузьмина выступят в мегамасс-старте
Кубок IBU по биатлону-2024/25
3-й этап
Обертиллиах, Австрия
Мегамасс-старт, женщины
Начало – 15:30 по московскому времени (21 декабря).
Старт-лист
1. Пола Боте (Франция)
2. Камиль Бене (Франция)
3. Хло Шевалье (Франция)
4. Сири Скар (Норвегия)
5. Марлен Фихтнер (Германия)
6. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)
7. Марит Скуган (Норвегия)
8. Вольдия Гальмас Полен (Франция)
9. Фани Бертран (Франция)
10. София Шнайдер (Германия)
11. Марит Ойгард (Норвегия)
12. Эмма Нильссон (Швеция)
13. Каролине Эрдал (Норвегия)
14. Марион Визенсартер (Германия)
15. Бенита Пайффер (Канада)
16. Илария Скаттоло (Италия)
17. Жилонн Гигонна (Франция)
18. Регина Эрмитс (Эстония)
19. Ребекка Пасслер (Италия)
20. Анастасия Кузьмина (Словакия)...
23. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия)...
27. Стефани Шерер (Германия)...
34. Юлиане Фрювирт (Германия)...
38. Ольга Полторанина (Казахстан)
39. Элине Грюэ (Норвегия)
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