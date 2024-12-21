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Кубок IBU. Боте, Бене, Шевалье, Скар, Фихтнер, Фемстейневик, Скуган, Эрдал, Кузьмина выступят в мегамасс-старте

Биатлонистки пробегут мегамасс-старт на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

3-й этап

Обертиллиах, Австрия

Мегамасс-старт, женщины

Начало – 15:30 по московскому времени (21 декабря).

Старт-лист

1. Пола Боте (Франция)

2. Камиль Бене (Франция)

3. Хло Шевалье (Франция)

4. Сири Скар (Норвегия)

5. Марлен Фихтнер (Германия)

6. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)

7. Марит Скуган (Норвегия)

8. Вольдия Гальмас Полен (Франция)

9. Фани Бертран (Франция)

10. София Шнайдер (Германия)

11. Марит Ойгард (Норвегия)

12. Эмма Нильссон (Швеция)

13. Каролине Эрдал (Норвегия)

14. Марион Визенсартер (Германия)

15. Бенита Пайффер (Канада)

16. Илария Скаттоло (Италия)

17. Жилонн Гигонна (Франция)

18. Регина Эрмитс (Эстония)

19. Ребекка Пасслер (Италия)

20. Анастасия Кузьмина (Словакия)...

23. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия)...

27. Стефани Шерер (Германия)...

34. Юлиане Фрювирт (Германия)...

38. Ольга Полторанина (Казахстан)

39. Элине Грюэ (Норвегия)

Опубликовано: Полина Лоцик
Вольдия Гальмас Полен
logoСофия Шнайдер
logoКубок IBU
logoМарит Ойгард
Сири Скар
logoЖилонн Гигонна
logoРагнхильд Фемстейневик
logoМарлен Фихтнер
Камиль Бене
logoсборная Франции жен
logoсборная Швеции жен
Бенита Пайффер
logoсборная Германии жен
Марион Визенсартер (Дайгентеш)
Фани Бертран
Пола Боте
logoКаролине Эрдал
logoРебекка Пасслер
Илария Скаттоло
logoМарте Крoкстад Юхансен
Марит Скуган
logoРегина Эрмитс (Ойя)
logoсборная Канады жен
Стефани Шерер
Элине Грюэ
масс-старт жен (60 человек)
logoсборная Казахстана жен
logoсборная Норвегии жен
logoХло Шевалье
logoАнастасия Кузьмина
результаты
Эмма Нильссон
logoсборная Эстонии жен
Юлиане Фрювирт
logoсборная Словакии жен
logoОльга Полторанина
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