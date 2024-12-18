Кубок IBU. Спринт. Шнайдер, Ойгард, Скоган, Боте, Шевалье, Скар, Фихтнер, Бертран, Шерер выступят в гонке
19 декабря женщины пробегут спринтерскую гонку на Кубке IBU в Обертиллиахе.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
3-й этап
Обертиллиах, Австрия
Женщины, спринт
Начало – 16:15 по московскому времени.
Старт-лист
1. София Шнайдер (Германия)
7. Марит Ойгард (Норвегия)
12. Жилон Гигонна (Франция)
15. Эмма Нильссон (Швеция)
18. Марит Скоган (Норвегия)
21. Пола Боте (Франция)
23. Хло Шевалье (Франция)
24. Сири Скар (Норвегия)
28. Стефани Шерер (Германия)
30. Марлен Фихтнер (Германия)
32. Фани Бертран (Франция)
33. Эма Капустова (Словакия)
38. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)
40. Йоханна Нордквист (Швеция)
43. Марион Визенсартер (Германия)
46. Камиль Бене (Франция)
50. Элине Грюэ (Норвегия)
58. Анастасия Кузьмина (Словакия)
62. Ребекка Пасслер (Италия)
Полный старт-лист здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем