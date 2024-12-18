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Кубок IBU. Спринт. Шнайдер, Ойгард, Скоган, Боте, Шевалье, Скар, Фихтнер, Бертран, Шерер выступят в гонке

19 декабря женщины пробегут спринтерскую гонку на Кубке IBU в Обертиллиахе.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

3-й этап

Обертиллиах, Австрия

Женщины, спринт 

Начало – 16:15 по московскому времени. 

Старт-лист 

1. София Шнайдер (Германия)

7. Марит Ойгард (Норвегия)

12. Жилон Гигонна (Франция)

15. Эмма Нильссон (Швеция)

18. Марит Скоган (Норвегия)

21. Пола Боте (Франция)

23. Хло Шевалье (Франция) 

24. Сири Скар (Норвегия)

28. Стефани Шерер (Германия) 

30. Марлен Фихтнер (Германия)

32. Фани Бертран (Франция)

33. Эма Капустова (Словакия)

38. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)

40. Йоханна Нордквист (Швеция)

43. Марион Визенсартер (Германия)

46. Камиль Бене (Франция) 

50. Элине Грюэ (Норвегия)

58. Анастасия Кузьмина (Словакия) 

62. Ребекка Пасслер (Италия) 

Полный старт-лист здесь. 

Расписание третьего этапа Кубка IBU в Обертиллиахе

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoСофия Шнайдер
logoЖилонн Гигонна
Эмма Нильссон
logoХло Шевалье
Марион Визенсартер (Дайгентеш)
logoАнастасия Кузьмина
logoРебекка Пасслер
Пола Боте
Элине Грюэ
logoРагнхильд Фемстейневик
Фани Бертран
logoсборная Франции жен
logoсборная Норвегии жен
logoКубок IBU
logoсборная Германии жен
Марит Скуган
logoсборная Швеции жен
Камиль Бене
Сири Скар
logoсборная Италии жен
Эма Капустова
logoМарлен Фихтнер
logoсборная Словакии жен
logoМарит Ойгард
результаты
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