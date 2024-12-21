  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок IBU. Ботн, Фрей, Аспенес, Реес, Фрацшер, Баккен, Дале-Шевдал выступят в мегамасс-старте
0

Кубок IBU. Ботн, Фрей, Аспенес, Реес, Фрацшер, Баккен, Дале-Шевдал выступят в мегамасс-старте

Биатлонисты выступят в мегамасс-старте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

3-й этап

Обертиллиах, Австрия

Мегамасс-старт, мужчины

Начало – 12:45 по московскому времени (21 декабря).

Старт-лист

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)

2. Исак Фрей (Норвегия)

3. Сверре Дален Аспенес (Норвегия)

4. Роман Реес (Германия)

5. Лукас Фрацшер (Германия)

6. Сиверт Баккен (Норвегия)

7. Оскар Ломбардо (Франция)

8. Гаэтан Патурель (Франция)

9. Марко Барале (Италия)

10. Никола Романин (Италия)

11. Тео Гиро-Пуайо (Франция)

12. Хейкки Лайтинен (Финляндия)

13. Аксель Гарнье (Франция)

14. Адам Вацлавик (Чехия)

15. Тарас Лесюк (Украина)

16. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)

17. Давид Цобель (Германия)...

21. Патрик Браунхофер (Италия)...

24. Реми Брутье (Франция)

25. Элия Дзени (Италия)...

28. Ветле Паульсен (Норвегия) 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
результаты
logoсборная Италии по биатлону
Оскар Ломбардо
logoСиверт Гутторм Баккен
Гаэтан Патурель
Никола Романин
Элия Дзени
logoДавид Цобель
logoсборная Германии
Реми Брутье
logoсборная Украины
logoПатрик Браунхофер
Сверре Дален Аспенес
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoсборная Чехии
logoТарас Лесюк
logoРоман Реес
Хейкки Лайтинен
Йохан-Олав Ботн
logoсборная Норвегии
Исак Фрей
Адам Вацлавик
Марко Барале
Тео Гиро-Пуайо
logoсборная Финляндии
Ветле Паульсен
logoКубок IBU
Лукас Фрацшер
logoсборная Франции
масс-старт (60 человек)
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Анамария Лампич: «Для меня бронзовая медаль – как победа. Наконец-то летняя работа принесла свои плоды»
4сегодня, 18:52
Брезаз-Буше о победе в спринте: «После финиша у меня были слезы на глазах. Очень довольна результатом и тем, как все прошло»
сегодня, 18:48
Кубок Содружества. Гонка преследования. Халили стартует 1-й, Сливко – 2-й, Плюснина – 3-й, Сола – 4-й, Казакевич – 5-й, Смольская – 7-й, Наталия Шевченко – 11-й
2сегодня, 18:27
Кубок Содружества. Гонка преследования. Латыпов стартует 1-м, Серохвостов – 2-м, Корнев – 3-м, Логинов – 5-м, Смольский – 12-м, Бабиков – 18-м
1сегодня, 18:16
Кубок мира. Гонка преследования. Брезаз-Буше стартует 1-й, Пройс – 2-й, Лампич – 3-й, Симон – 7-й, Вирер – 20-й, Эльвира Оберг – 32-й, Жанмонно – 35-й
2сегодня, 18:08
Кубок мира. Гонка преследования. Ульдал стартует 1-м, Йоханнес Бо – 2-м, Самуэльссон – 3-м, Лагрейд – 5-м, Жаклен – 8-м, Фийон-Майе – 10-м
4сегодня, 17:50
Юрий Каминский: «IBU – одна из федераций, которые не желают видеть россиян на международных стартах. Считают, что и без нас у них все хорошо»
4сегодня, 17:10
Кубок мира. Общий зачет. Пройс упрочила лидерство, Жанмонно – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я
22сегодня, 15:05
Брезаз-Буше одержала 12-ю победу в карьере, у Лампич – первый подиум
7сегодня, 14:52
Кубок мира. Спринт. Лампич была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше проиграла 19 секунд, Эльвира Оберг – 28
сегодня, 14:39
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок IBU. Боте, Бене, Шевалье, Скар, Фихтнер, Фемстейневик, Скуган, Эрдал, Кузьмина выступят в мегамасс-старте
сегодня, 21:17
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Давидова – 3-я
сегодня, 15:27
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
1сегодня, 15:08
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Самуэльссон – 2-й, Лагрейд вышел на 3-е место
вчера, 15:11
Кубок наций. Норвегия упрочила лидерство, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
2вчера, 15:07
Шведская биатлонистка Тильда Юханссон завершила карьеру. Она побеждала в общем зачете Кубка IBU в сезоне-2022/23
вчера, 10:22
Расписание третьего этапа Кубка IBU в Обертиллиахе
2вчера, 06:00
Кубок мира. Зачет эстафет. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
15 декабря, 15:15
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25
4315 декабря, 14:57
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция продолжает лидировать, Франция – 2-я, Германия вышла на 3-е место, Норвегия – 4-я
115 декабря, 12:32
Рекомендуем