Кубок IBU. Ботн, Фрей, Аспенес, Реес, Фрацшер, Баккен, Дале-Шевдал выступят в мегамасс-старте
Биатлонисты выступят в мегамасс-старте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
3-й этап
Обертиллиах, Австрия
Мегамасс-старт, мужчины
Начало – 12:45 по московскому времени (21 декабря).
Старт-лист
1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)
2. Исак Фрей (Норвегия)
3. Сверре Дален Аспенес (Норвегия)
4. Роман Реес (Германия)
5. Лукас Фрацшер (Германия)
6. Сиверт Баккен (Норвегия)
7. Оскар Ломбардо (Франция)
8. Гаэтан Патурель (Франция)
9. Марко Барале (Италия)
10. Никола Романин (Италия)
11. Тео Гиро-Пуайо (Франция)
12. Хейкки Лайтинен (Финляндия)
13. Аксель Гарнье (Франция)
14. Адам Вацлавик (Чехия)
15. Тарас Лесюк (Украина)
16. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)
17. Давид Цобель (Германия)...
21. Патрик Браунхофер (Италия)...
24. Реми Брутье (Франция)
25. Элия Дзени (Италия)...
28. Ветле Паульсен (Норвегия)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем