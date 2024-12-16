Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси
С 19 по 22 декабря во французском Анси пройдет третий этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2024/25
3-й этап
Анси, Франция
Расписание гонок
19 декабря, четверг
Спринт, мужчины
16:20
20 декабря, пятница
Спринт, женщины
16:20
21 декабря, суббота
Гонка преследования, мужчины
14:30
Гонка преследования, женщины
16:45
22 декабря, воскресенье
Масс-старт, мужчины
14:30
Масс-старт, женщины
16:45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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