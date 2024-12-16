Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси

С 19 по 22 декабря во французском Анси пройдет третий этап Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25

3-й этап

Анси, Франция

Расписание гонок

19 декабря, четверг

Спринт, мужчины

16:20

20 декабря, пятница

Спринт, женщины

16:20

21 декабря, суббота

Гонка преследования, мужчины

14:30

Гонка преследования, женщины

16:45

22 декабря, воскресенье

Масс-старт, мужчины

14:30

Масс-старт, женщины

16:45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko .