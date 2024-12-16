Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Чайковском
С 20 по 22 декабря в Чайковском пройдет третий этап Кубка Содружества по биатлону.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25
3-й этап
Чайковский, Россия
Расписание трансляций
20 декабря, пятница
Спринт, мужчины
9:00
Спринт, женщины
12:00
21 декабря, суббота
Гонка преследования, мужчины
9:00
Гонка преследования, женщины
12:00
22 декабря, воскресенье
Масс-старт, мужчины
9:00
Масс-старт, женщины
12:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции пройдут на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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