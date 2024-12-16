Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Чайковском

С 20 по 22 декабря в Чайковском пройдет третий этап Кубка Содружества по биатлону.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25

3-й этап

Чайковский, Россия

Расписание трансляций

20 декабря, пятница

Спринт, мужчины

9:00

Спринт, женщины

12:00

21 декабря, суббота

Гонка преследования, мужчины

9:00

Гонка преследования, женщины

12:00

22 декабря, воскресенье

Масс-старт, мужчины

9:00

Масс-старт, женщины

12:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции пройдут на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».