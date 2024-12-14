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  • Кубок мира. Гонка преследования. Лампич была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше уступила 17 секунд, у Жанмонно – лучшее чистое время пасьюта
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Кубок мира. Гонка преследования. Лампич была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше уступила 17 секунд, у Жанмонно – лучшее чистое время пасьюта

Анамария Лампич показала лучший лыжный ход в пасьюте на Кубке мира в Хохфильцене.

Кубок мира по биатлону-2024/25

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Женщины

Гонка преследования

Лыжный ход

1. Анамария Лампич (Словения) – 24.25,6

2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 17,0

3. Эльвира Оберг (Швеция) – 23,9

4. Юлия Таннхаймер (Германия) – 41,7

5. Осеан Мишлон (Франция) – 48,2

6. Маркета Давидова (Чехия) – 51,6

7. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 53,4

8. Микела Каррара (Италия) – 56,1

9. Франциска Пройс (Германия) – 57,1

10. Софи Шово (Франция) – 58,4

11. Элла Халварссон (Швеция) – 59,4

12. Лу Жанмонно (Франция) – 59,5...

16. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.04,7

Скорострельность

1. Валентина Димитрова (Болгария) – 1.36,9 (1)

2. Жюлия Симон (Франция) – 1.38,8 (2)

3. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.39,6 (6)

4. Наталия Сидорович (Польша) – 1.40,5 (4)

5. Эми Басерга (Швейцария) – 1.43,6 (3)

6. Элла Халварссон (Швеция) – 1.43,8 (1)

7. Кристина Дмитренко (Украина) – 1.45,1 (2)

8. Франциска Пройс (Германия) – 1.45,9 (3)...

42. Ванесса Фойгт (Германия) – 2.00,6 (0)...

46. Лу Жанмонно (Франция) – 2.01,2 (0)

Чистое время пасьюта

1. Лу Жанмонно (Франция) – 29.26,5

2. Ванесса Фойгт (Германия) – 10,8

3. Элла Халварссон (Швеция) – 14,5

4. Жилонн Гигонна (Франция) – 26,1

5. Алина Стремоус (Молдова) – 32,3

6. Эльвира Оберг (Швеция) – 33,0

7. Жюлия Симон (Франция) – 38,7

8. Маркета Давидова (Чехия) – 42,0

9. Жанна Ришар (Франция) – 46,6

10. Суви Минккинен (Финляндия) – 48,2

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoАнамария Лампич
logoПаулина Батовская-Фиалкова
logoЭльвира Оберг
logoМикела Каррара
logoФранциска Пройс
logoЮлия Таннхаймер
logoОсеан Мишлон
logoсборная Германии жен
logoЖюлия Симон
logoсборная Болгарии жен
logoЭлла Халварссон
гонка преследования (жен)
logoсборная Швейцарии жен
Валентина Димитрова
logoсборная Словакии жен
logoсборная Словении жен
logoЛена Хекки-Гросс
logoМаркета Давидова
logoЛу Жанмонно
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoКубок мира по биатлону
logoЭми Басерга
logoсборная Чехии жен
logoНаталия Сидорович (Томашевска)
logoсборная Швеции жен
logoВанесса Фойгт
logoСофи Шово
logoсборная Франции жен
logoКристина Дмитренко
logoсборная Молдовы жен
logoЖанна Ришар
logoСуви Минккинен
logoЖилонн Гигонна
logoАлина Стремоус
logoсборная Украины жен
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