Кубок мира. Гонка преследования. Лампич была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше уступила 17 секунд, у Жанмонно – лучшее чистое время пасьюта
Кубок мира по биатлону-2024/25
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Женщины
Гонка преследования
Лыжный ход
1. Анамария Лампич (Словения) – 24.25,6
2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 17,0
3. Эльвира Оберг (Швеция) – 23,9
4. Юлия Таннхаймер (Германия) – 41,7
5. Осеан Мишлон (Франция) – 48,2
6. Маркета Давидова (Чехия) – 51,6
7. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 53,4
8. Микела Каррара (Италия) – 56,1
9. Франциска Пройс (Германия) – 57,1
10. Софи Шово (Франция) – 58,4
11. Элла Халварссон (Швеция) – 59,4
12. Лу Жанмонно (Франция) – 59,5...
16. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.04,7
Скорострельность
1. Валентина Димитрова (Болгария) – 1.36,9 (1)
2. Жюлия Симон (Франция) – 1.38,8 (2)
3. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.39,6 (6)
4. Наталия Сидорович (Польша) – 1.40,5 (4)
5. Эми Басерга (Швейцария) – 1.43,6 (3)
6. Элла Халварссон (Швеция) – 1.43,8 (1)
7. Кристина Дмитренко (Украина) – 1.45,1 (2)
8. Франциска Пройс (Германия) – 1.45,9 (3)...
42. Ванесса Фойгт (Германия) – 2.00,6 (0)...
46. Лу Жанмонно (Франция) – 2.01,2 (0)
Чистое время пасьюта
1. Лу Жанмонно (Франция) – 29.26,5
2. Ванесса Фойгт (Германия) – 10,8
3. Элла Халварссон (Швеция) – 14,5
4. Жилонн Гигонна (Франция) – 26,1
5. Алина Стремоус (Молдова) – 32,3
6. Эльвира Оберг (Швеция) – 33,0
7. Жюлия Симон (Франция) – 38,7
8. Маркета Давидова (Чехия) – 42,0
9. Жанна Ришар (Франция) – 46,6
10. Суви Минккинен (Финляндия) – 48,2
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