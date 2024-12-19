Губерниев о том, что стал советником Дегтярева: «Я бы и так продолжал эту деятельность, вне зависимости от того, советник я или нет»
«Михаил Владимирович Дегтярев прислал мне фотографию удостоверения, поздравил. Мы договорились встретиться лично в ближайшее время, и я продолжу помогать нашему блестящему министру.
Но я бы и так продолжал эту деятельность, вне зависимости от того, советник я или нет. Потому что Дегтярев все делает очень правильно, он большой молодец. Его нужно поддержать и помогать ему и его команде идти вперед.
Я примерно понимаю круг моих обязанностей. Буду заниматься всем тем, чем и занимался раньше, собственно говоря. Но, разумеется, после встречи мы определим что‑то более конкретное. Может, у министра будут какие‑то свои взгляды, свои виды.
Единственное, что хочу сказать: обязательно будем работать для развития спорта – биатлона, лыж, гребли, плавания и остальных видов», – рассказал комментатор.
«Теперь официально!» Губерниев показал удостоверение советника министра спорта России
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