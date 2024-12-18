«Теперь официально!» Губерниев показал удостоверение советника министра спорта России
Дмитрий Губерниев показал удостоверение советника министра спорта России.
«Теперь официально! Работаем! ❤️🇷🇺», – написал комментатор.
Министром спорта РФ является Михаил Дегтярев. Губерниев будет работать на общественных началах.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Дмитрия Губерниева
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем