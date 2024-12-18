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«Теперь официально!» Губерниев показал удостоверение советника министра спорта России

Дмитрий Губерниев показал удостоверение советника министра спорта России.

«Теперь официально! Работаем! ❤️🇷🇺», – написал комментатор. 

Министром спорта РФ является Михаил Дегтярев. Губерниев будет работать на общественных началах. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Дмитрия Губерниева
Министерство спорта России
logoДмитрий Губерниев
logoМихаил Дегтярев
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